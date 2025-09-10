Укр Рус
10 сентября, 19:00
3

Постепенно дорожает: как изменилась стоимость золота и серебра в сентябре

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • 10 сентября 2025 года банковское золото подорожало до 4 775,59 гривны за грамм, а золото, которое не соответствует стандартам, стоит 4 727,83 гривны за грамм.
  • Цена серебра, что соответствует статусу банковского металла, составляет 53,93 гривны за грамм, тогда как серебро низкого качества стоит 51,23 гривны за грамм.

Золото с начала года подорожало почти на 40%. Серебро также ощутимо выросло в цене.

Какая цена банковского золота 10 сентября 2025 года?

10 сентября банковское золото выросло в цене, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Расценки, установленные регулятором следующие:

  • Банковское золото подорожало до – 4 775,59 гривны за грамм;
  • Банковский металл, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества, имеет цену – 4 761,26 гривны за грамм.
  • Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 4 727,83 гривны за грамм.

Как выросла стоимость серебра в сентябре?

  • 10 сентября серебро, которое соответствует статусу банковского металла, имеет цену – 53,93 гривны за грамм.
  • А вот серебро, которое не соответствует требованиям, относительно качества банковских металлов стоит – 51,23 гривны за грамм.

Чем отличается банковский драгоценный металл от обычного?

Банковский металл "доведен" до самых высоких стандартов чистоты. Реализуется он в виде слитков и монет. Используется банковский металл как инвестиционный актив, позволяющий сохранить капитал.

Что происходит со стоимостью золота сейчас?

  • В начале месяца – 2 сентября, стоимость золота за унцию достигла – 3 508 долларов. Банковский металл, в свою очередь, стоил – 4 569,61 гривны за грамм.

  • Уже 8 сентября золото ощутимо подорожало. Тогда стоимость этого драгоценного металла за унцию достигла 3 622,07 долларов, цена банковского металла составила – 4 658,50 гривны за грамм.

  • 9 сентября был установлен новый рекорд. Цена золота за унцию достигла – 3 659 долларов. А банковский металл в этот день подорожал до 4 751,37 гривны за грамм.