Золото с начала года подорожало почти на 40%. Серебро также ощутимо выросло в цене.

Какая цена банковского золота 10 сентября 2025 года? 10 сентября банковское золото выросло в цене, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также Изменения ощутимы: сколько стоит 1 баррель нефти на рынке сейчас Расценки, установленные регулятором следующие: Банковское золото подорожало до – 4 775,59 гривны за грамм;

Банковский металл, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества, имеет цену – 4 761,26 гривны за грамм.

Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 4 727,83 гривны за грамм. Как выросла стоимость серебра в сентябре? 10 сентября серебро, которое соответствует статусу банковского металла, имеет цену – 53,93 гривны за грамм.

А вот серебро, которое не соответствует требованиям, относительно качества банковских металлов стоит – 51,23 гривны за грамм. Чем отличается банковский драгоценный металл от обычного? Банковский металл "доведен" до самых высоких стандартов чистоты. Реализуется он в виде слитков и монет. Используется банковский металл как инвестиционный актив, позволяющий сохранить капитал. Что происходит со стоимостью золота сейчас? В начале месяца – 2 сентября, стоимость золота за унцию достигла – 3 508 долларов. Банковский металл, в свою очередь, стоил – 4 569,61 гривны за грамм.

Уже 8 сентября золото ощутимо подорожало. Тогда стоимость этого драгоценного металла за унцию достигла 3 622,07 долларов, цена банковского металла составила – 4 658,50 гривны за грамм.

9 сентября был установлен новый рекорд. Цена золота за унцию достигла – 3 659 долларов. А банковский металл в этот день подорожал до 4 751,37 гривны за грамм.