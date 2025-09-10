Постепенно дорожает: как изменилась стоимость золота и серебра в сентябре
- 10 сентября 2025 года банковское золото подорожало до 4 775,59 гривны за грамм, а золото, которое не соответствует стандартам, стоит 4 727,83 гривны за грамм.
- Цена серебра, что соответствует статусу банковского металла, составляет 53,93 гривны за грамм, тогда как серебро низкого качества стоит 51,23 гривны за грамм.
Золото с начала года подорожало почти на 40%. Серебро также ощутимо выросло в цене.
Какая цена банковского золота 10 сентября 2025 года?
10 сентября банковское золото выросло в цене, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Расценки, установленные регулятором следующие:
- Банковское золото подорожало до – 4 775,59 гривны за грамм;
- Банковский металл, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества, имеет цену – 4 761,26 гривны за грамм.
- Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 4 727,83 гривны за грамм.
Как выросла стоимость серебра в сентябре?
- 10 сентября серебро, которое соответствует статусу банковского металла, имеет цену – 53,93 гривны за грамм.
- А вот серебро, которое не соответствует требованиям, относительно качества банковских металлов стоит – 51,23 гривны за грамм.
Чем отличается банковский драгоценный металл от обычного?
Банковский металл "доведен" до самых высоких стандартов чистоты. Реализуется он в виде слитков и монет. Используется банковский металл как инвестиционный актив, позволяющий сохранить капитал.
Что происходит со стоимостью золота сейчас?
В начале месяца – 2 сентября, стоимость золота за унцию достигла – 3 508 долларов. Банковский металл, в свою очередь, стоил – 4 569,61 гривны за грамм.
Уже 8 сентября золото ощутимо подорожало. Тогда стоимость этого драгоценного металла за унцию достигла 3 622,07 долларов, цена банковского металла составила – 4 658,50 гривны за грамм.
9 сентября был установлен новый рекорд. Цена золота за унцию достигла – 3 659 долларов. А банковский металл в этот день подорожал до 4 751,37 гривны за грамм.