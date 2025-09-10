Какая цена банковского золота 10 сентября 2025 года?

10 сентября банковское золото выросло в цене, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Расценки, установленные регулятором следующие:

Банковское золото подорожало до – 4 775,59 гривны за грамм;

Банковский металл, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества, имеет цену – 4 761,26 гривны за грамм.

Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 4 727,83 гривны за грамм.

Как выросла стоимость серебра в сентябре?

10 сентября серебро, которое соответствует статусу банковского металла, имеет цену – 53,93 гривны за грамм.

А вот серебро, которое не соответствует требованиям, относительно качества банковских металлов стоит – 51,23 гривны за грамм.

Чем отличается банковский драгоценный металл от обычного? Банковский металл "доведен" до самых высоких стандартов чистоты. Реализуется он в виде слитков и монет. Используется банковский металл как инвестиционный актив, позволяющий сохранить капитал.

Что происходит со стоимостью золота сейчас?