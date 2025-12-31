Скільки можна отримати, якщо здати золото сьогодні
- НБУ встановив ціни на золотий лом 31 грудня 2025 року: від 1 956,89 грн за грам (333 проба) до 5 870,68 грн за грам (999 проба).
- Закупівельна вартість банківського золота станом на 31 грудня 2025 року становить від 5 876,56 грн до 5 935,92 грн за грам, залежно від якості.
Сьогодні ціна золота впала. Цей метал дешевшає на світовому ринку. Такі зміни вплинули на вартість лому, а також – закупівельні ціни на банківське золото.
Як змінились ціни на золотий лом 31 грудня 2025?
Вартість золота в брухті також залежить від проби, повідомляє 24 Канал.
Читайте також Нова унікальна пам'ятна монета НБУ: вона зроблена зі справжнього золота
Станом на 31 грудня, НБУ встанови такі закупівельні ціни на золотий лом, повідомляє регулятор:
- якщо виріб має 333 пробу, вартість лому скаладає – 1 956,89 гривні за грам;
- 375 пробу – 2 203,71 гривні за грам;
- 500 пробу – 2 938,28 гривні за грам;
- 583 пробу – 3 426,03 гривні за грам;
- 585 пробу – 3 437,79 гривні за грам;
- 750 пробу – 4 407,42 гривні за грам;
- 900 пробу – 5 288,90 гривні за грам;
- 999 пробу – 5 870,68 гривні за грам.
Важливо розуміти, що проба показує частку чистого металу у сплаві. Аби її визначити, потрібно:
- вказане на виробі значення розділити на 10;
- отримуємо відсоток чистого металу у сплаві.
Розберемося на прикладі. Якщо на виробі вказано 583, там – 58,3% чистого золота. А все інше, це інші метали.
Скільки можна отримати за банківське золото в останній день 2025 року?
Закупівельна вартість банківського золота 31 грудня встановлена така, залежно від категорії металу, повідомляє НБУ:
- золото найвищої якості (тобто, найчистіше) – 5 935,92 гривні за грам;
- метал, що потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 5 918,11 гривні за грам;
- золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 876,56 гривні за грам.
Яка ціна золота на світовому ринку сьогодні?
Сьогодні золото подешевшало на 0,4%. Тепер цей метал має ціну – 4 329,12 долара за унцію.
Ціновий рекорд для золота у 2025 році було встановлено 26 грудня. Тоді цей метал коштував – 4 549,71 долара за унцію.
Цікаво! Аналітики очікують у 2026 році золото може зрости в ціні до 5 000 доларів за унцію.