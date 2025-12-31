Сколько можно получить, если сдать золото сегодня
- НБУ установил цены на золотой лом 31 декабря 2025 года: от 1 956,89 грн за грамм (333 проба) до 5 870,68 грн за грамм (999 проба).
- Закупочная стоимость банковского золота по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет от 5 876,56 грн до 5 935,92 грн за грамм, в зависимости от качества.
Сегодня цена золота упала. Этот металл дешевеет на мировом рынке. Такие изменения повлияли на стоимость лома, а также закупочные цены на банковское золото.
Как изменились цены на золотой лом 31 декабря 2025 года?
Стоимость золота в ломе также зависит от пробы, сообщает 24 Канал.
Читайте также Новая уникальная памятная монета НБУ: она сделана из настоящего золота
По состоянию на 31 декабря, НБУ установи такие закупочные цены на золотой лом, сообщает регулятор:
- если изделие имеет 333 пробу, стоимость лома составляет – 1 956,89 гривны за грамм;
- 375 пробу – 2 203,71 гривны за грамм;
- 500 пробу – 2 938,28 гривны за грамм;
- 583 пробу – 3 426,03 гривны за грамм;
- 585 пробу – 3 437,79 гривны за грамм;
- 750 пробу – 4 407,42 гривны за грамм;
- 900 пробу – 5 288,90 гривны за грамм;
- 999 пробу – 5 870,68 гривны за грамм.
Важно понимать, что проба показывает долю чистого металла в сплаве. Чтобы ее определить, нужно:
- указанное на изделии значение разделить на 10;
- получаем процент чистого металла в сплаве.
Разберемся на примере. Если на изделии указано 583, там – 58,3% чистого золота. А все остальное, это другие металлы.
Сколько можно получить за банковское золото в последний день 2025 года?
Закупочная стоимость банковского золота 31 декабря установлена такая, в зависимости от категории металла, сообщает НБУ:
- золото наивысшего качества (то есть, самое чистое) – 5 935,92 гривны за грамм;
- металл, требующий доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества – 5 918,11 гривны за грамм;
- золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 5 876,56 гривны за грамм.
Какая цена золота на мировом рынке сегодня?
Сегодня золото подешевело на 0,4%. Теперь этот металл имеет цену – 4 329,12 доллара за унцию.
Ценовой рекорд для золота в 2025 году был установлен 26 декабря. Тогда этот металл стоил – 4 549,71 доллара за унцию.
Интересно! Аналитики ожидают в 2026 году золото может вырасти в цене до 5 000 долларов за унцию.