Какая цена на золото в ломе?

Стоимость золота в ломе несколько выросла, по сравнению с предыдущими днями, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Сколько стоит золотой лом, в зависимости от пробы:

Изделие, который имеет 333 пробу, сегодня имеет цену – 1 747,24 гривны за грамм

золото 375 пробы – 1 967,62 гривны за грамм;

500 пробы – 2 623,49 гривны за грамм;

583 пробы – 3 058,99 гривны за грамм;

585 пробы – 3 069,48 гривны за грамм;

750 пробы – 3 935,24 гривны за грамм;

900 пробы – 4 722,28 гривны за грамм;

999 пробы – 5 241,73 гривны за грамм.

Обратите внимание! Проба указывает на долю чистого золота в сплаве. Например, если на изделии написано 333, там – 33,3% этого металла, все остальное – примеси.

Какие цены на золото сейчас?