Какая цена на золото в ломе?

Стоимость золота в ломе несколько выросла, по сравнению с предыдущими днями, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Сколько стоит золотой лом, в зависимости от пробы:

  • Изделие, который имеет 333 пробу, сегодня имеет цену – 1 747,24 гривны за грамм
  • золото 375 пробы – 1 967,62 гривны за грамм;
  • 500 пробы – 2 623,49 гривны за грамм;
  • 583 пробы – 3 058,99 гривны за грамм;
  • 585 пробы – 3 069,48 гривны за грамм;
  • 750 пробы – 3 935,24 гривны за грамм;
  • 900 пробы – 4 722,28 гривны за грамм;
  • 999 пробы – 5 241,73 гривны за грамм.

Обратите внимание! Проба указывает на долю чистого золота в сплаве. Например, если на изделии написано 333, там – 33,3% этого металла, все остальное – примеси.

Какие цены на золото сейчас?

  • НБУ изменил закупочные цены и на банковские металлы. Чистейший имеет цену – 5 299,98 гривны за грамм. А вот тот, который требует доведения их признанными производителями до стандартов качества – 5 284,08 гривны за грамм.

  • Цена золота за унцию превысила 4 тысячи долларов. За нынешнюю сессию она несколько упала. Сейчас одна унция стоит – 4 009,24 доллара.