Можна отримати багато: скільки вдасться виручити за лом золота зараз
- Світова ціна на золото знижується, що впливає на вартість золотого лому в Україні.
- Ціна лому залежить від проби, наприклад, 999 проба коштує 5 353,61 гривні за грам, а 585 проба – 3 135 гривень за грам.
Золото продовжує дешевшати. Світова ціна на цей метал падає, зокрема, завдяки покращенню взаємодії між США та Китаєм.
Яка ціна золотого лому 28 жовтня 2025?
На вартість брухту також впливає проба. Тобто, частка чистого металу у складі, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Читайте також Ціна на російську нафту летить вниз: новий результат "недієвих" санкцій
Сьогодні, відповідно до проби, закупівельні ціни на золотий брухт такі:
- золото, яке має 333 пробу, сьогодні коштує – 1 784,54 гривні за грам
- золото 375 проби – 2 009,61 гривні за грам;
- 500 проби – 2 679,49 гривні за грам;
- 583 проби – 3 124,28 гривні за грам;
- 585 проби – 3 135 гривні за грам;
- 750 проби – 4 019,23 гривні за грам;
- 900 проби – 4 823,07 гривні за грам;
- 999 проби – 5 353,61 гривні за грам.
Зверніть увагу! Аби визначити частку чистого металу, потрібно пробу розділити на 10. Розглянемо на прикладі, де на виробі вказано 585. Це проба, яка показує, що частка чистого металу у сплаві – 58,5%.
Що відбувається з ціною на золото?
Сьогодні вартість золота впала ще на 1%. Унція сягнула – 3 941,65 долара.
20 жовтня золото встановило новий рекорд, який склав – 4 381,21 долара за унцію. Загалом цей метал подешевшав на понад 50% з початку року.
НБУ змінив закупівельні ціни і на банківський метал. Сьогодні 1 грам коштує – 5 413,10 гривні.