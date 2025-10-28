Можно получить много: сколько удастся выручить за лом золота сейчас

Золото продолжает дешеветь. Мировая цена на этот металл падает, в частности, благодаря улучшению взаимодействия между США и Китаем.

Какая цена золотого лома 28 октября 2025 года?

На стоимость лома также влияет проба. То есть, доля чистого металла в составе, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также Цена на российскую нефть летит вниз: новый результат "недейственных" санкций

Сегодня, в соответствии с пробой, закупочные цены на золотой лом следующие:

золото, которое имеет 333 пробу, сегодня стоит – 1 784,54 гривны за грамм

золото 375 пробы – 2 009,61 гривны за грамм;

500 пробы – 2 679,49 гривны за грамм;

583 пробы – 3 124,28 гривны за грамм;

585 пробы – 3 135 гривны за грамм;

750 пробы – 4 019,23 гривны за грамм;

900 пробы – 4 823,07 гривны за грамм;

999 пробы – 5 353,61 гривны за грамм.

Обратите внимание! Чтобы определить долю чистого металла, нужно пробу разделить на 10. Рассмотрим на примере, где на изделии указано 585. Это проба, которая показывает, что доля чистого металла в сплаве – 58,5%.

Что происходит с ценой на золото?