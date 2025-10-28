Як подешевшала російська нафта?

Спотова вартість ESPO на цьому тижні була запропонована на 50 центів дешевше, порівняно з ціною еталонної нафти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Зверніть увагу! ESPO – нафта, що експортується з Далекого Сходу.

Вартість цієї нафти почала знижуватись після того, як через західні санкції китайські НПЗ були вимушені скасувати деякі закупівлі.

ESPO користується прихильністю як державних китайських НПЗ, так і приватних національних переробних компаній, які відомі як "чайники" та мають досвід обробки сирих вантажів, що внесені до чорного списку США,

– повідомляє видання.

Як показують підрахунки, приватні переробні компанії споживають приблизно 800 тисяч барелів російської далекосхідної сирої нафти на день. Імовірно, цей попит не зміниться.

Що потрібно знати про вартість нафти зараз?