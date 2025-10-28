Чому дешевшає золото?

Станом на 9 ранку, спотова ціна на золото знизилась на 1%. Вартість цього металу за унцію сягнула – 3 941,65 долара, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зверніть увагу! Це найнижча вартість золота, починаючи з 10 жовтня.

Розморожування торгівельних відносин між США та Китаєм дещо зруйнувало ціну на золото через зниження потоків покупців у безпечні гавані,

– наголосив головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

Зауважимо, що ще в неділю представники Китаю та США окреслили рамки нової торгівельної угоди. Згодом Сі Цзіньпін та Дональд Трамп мають її кінцево узгодити.

Потрібно розуміти, що золото "процвітає" саме в умовах невизначеності, зокрема, економічної. Тому раніше цей метал подорожчав на фоні:

очікування зниження ставок ФРС (зараз ринок уже адаптувався до цього);

Важливо! Ставки ФРС мають знизитись на 25 базисних пунктів до кінця місяця.

посилення конфлікту між США та Китаєм;

збільшення попиту на безпекові активи (воно виникло на фоні геополітичної невизначеності).

Що потрібно знати про ціни на дорогоцінні метали зараз?

Спотова ціна на срібло впала на 0,8%. Вартість цього металу знизилась до 46,51 долара за унцію.

Платина подешевшала на 2,6%. Унція цього металу сягнула – 1 549,85 долара.

Паладій також подешевшав. Він знизився в ціні на 1,2% та тепер має ціну – 1 385,50 долара за унцію.

Нагадаємо! За рік золото зросло в ціні на майже 53%. Історичний максимум склав – 4 381,21 долара за унцію 20 жовтня, повідомляє Reuters.