Золото другий день поспіль фіксує рекорди та готується до шалених мит Трампа
- Ціна на золото встановила новий історичний рекорд, досягнувши 3148,88 долара за унцію на спотовому ринку.
- Інвесторів турбує митна політика Дональда Трампа, яка може вплинути на інфляцію та економічне зростання.
Золото продовжує оновлювати рекорди на ринку. Дорогоцінний метал таким чином готується до "дня визволення", який оголосив президент США.
Скільки коштує 1 унція золота
Ціна золота встановила новий історичний рекорд на ринку. Дорогоцінний метал дорожчає напередодні "дня визволення", який оголосив президент США Дональд Трамп, пише 24 Канал з посиланням на Reuters. Нагадаємо, що Трамп пообіцяв оголосити масштабний митний план 2 квітня.
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Інвесторів турбує митна політика Дональда Трампа. Зокрема, вони остерігаються, що мита Трампа можуть спровокувати зростання інфляції та стримувати економічне зростання.
На цьому фоні, ціна золота на спотовому ринку у вівторок, 1 квітня, зросла на 0,6% до 3143,05 долара за унцію. Проте на початку торгової сесії золото зафіксувало історичний максимум з ціною на рівні 3148,88 долара за унцію. Контракти на золото також подорожчали на 0,6% до 3169,50 долара за унцію.
Зверніть увагу! Попередній рекорд золото зафіксувало днем раніше – 31 березня. Тоді золото зросло в ціні до 3123 доларів за унцію на спотовому ринку. Ба більше, на попередній сесії золоті злитки зафіксували найсильніший квартал з 1986 року.
На момент створення цього матеріалу, ціна золота коливається на рівні 3133,20 долара за унцію, згідно з даними Всесвітньої ради по золоту. Ф'ючерси на золото наразі торгуються на рівні 3163 долари за унцію. З початку року контракти на дорогоцінний метал подорожчали майже на 20%, інформує портал Market Watch.