Ціна золота встановила новий історичний рекорд

Золото продовжує дорожчати на ринку. Ціна золота перетнула позначку в 3100 доларів за унцію, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ціна золота на спотовому ринку зросла на 0,9% до 3110,81 долара за унцію. Проте рекордним значенням, який зафіксували на ринку, була ціна на рівні 3115,79 долара за унцію. У березні ціна злитка золота зросла більше ніж на 8%. Додамо, що зростання цін на золото на цьому не зупинилося. .

Цікаво! Попередній рекорд золота зафіксували 28 березня. Тоді ціна золота торгувалася на рівні 3071,53 долара за унцію на спотовому ринку, тоді як ф'ючерси досягли 3082 долари за унцію.

Виділяють такі причини здорожчання дорогоцінного металу:

Актив-гавань зростає в ціні на тлі побоювань щодо митної політики президента США Дональда Трампа.

Зокрема, йдеться про те, що тарифи Трампа можуть посилити глобальну торгову війну та спровокувати економічний спад.

На момент створення цього матеріалу, золото продовжує зростати в ціні. Ф'ючерси на золото на цю мить коштують 3152 долари за унцію. За минулий тиждень контракти подорожчали на понад 4%, а з початку року – майже на 20%, за даними Market Watch. На спотовому ринку ціна золото коливається на рівні 3123 доларів за унцію, інформує Всесвітня рада по золоту.