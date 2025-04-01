Скільки коштує 1 унція золота

Ціна золота встановила новий історичний рекорд на ринку. Дорогоцінний метал дорожчає напередодні "дня визволення", який оголосив президент США Дональд Трамп, пише 24 Канал з посиланням на Reuters. Нагадаємо, що Трамп пообіцяв оголосити масштабний митний план 2 квітня.

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Інвесторів турбує митна політика Дональда Трампа. Зокрема, вони остерігаються, що мита Трампа можуть спровокувати зростання інфляції та стримувати економічне зростання.

На цьому фоні, ціна золота на спотовому ринку у вівторок, 1 квітня, зросла на 0,6% до 3143,05 долара за унцію. Проте на початку торгової сесії золото зафіксувало історичний максимум з ціною на рівні 3148,88 долара за унцію. Контракти на золото також подорожчали на 0,6% до 3169,50 долара за унцію.

Зверніть увагу! Попередній рекорд золото зафіксувало днем раніше – 31 березня. Тоді золото зросло в ціні до 3123 доларів за унцію на спотовому ринку. Ба більше, на попередній сесії золоті злитки зафіксували найсильніший квартал з 1986 року.

На момент створення цього матеріалу, ціна золота коливається на рівні 3133,20 долара за унцію, згідно з даними Всесвітньої ради по золоту. Ф'ючерси на золото наразі торгуються на рівні 3163 долари за унцію. З початку року контракти на дорогоцінний метал подорожчали майже на 20%, інформує портал Market Watch.