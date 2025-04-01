Сколько стоит 1 унция золота

Цена золота установила новый исторический рекорд на рынке. Драгоценный металл дорожает накануне "дня освобождения", который объявил президент США Дональд Трамп, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters. Напомним, что Трамп пообещал объявить масштабный таможенный план 2 апреля.

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Инвесторов беспокоит таможенная политика Дональда Трампа. В частности, они опасаются, что пошлины Трампа могут спровоцировать рост инфляции и сдерживать экономический рост.

На этом фоне, цена золота на спотовом рынке во вторник, 1 апреля, выросла на 0,6% до 3143,05 доллара за унцию. Однако в начале торговой сессии золото зафиксировало исторический максимум с ценой на уровне 3148,88 доллара за унцию. Контракты на золото также подорожали на 0,6% до 3169,50 доллара за унцию.

Обратите внимание! Предыдущий рекорд золото зафиксировало днем ранее – 31 марта. Тогда золото выросло в цене до 3123 долларов за унцию на спотовом рынке. Более того, на предыдущей сессии золотые слитки зафиксировали самый сильный квартал с 1986 года.

На момент создания этого материала, цена золота колеблется на уровне 3133,20 доллара за унцию, согласно данным Всемирного совета по золоту. Фьючерсы на золото сейчас торгуются на уровне 3163 доллара за унцию. С начала года контракты на драгоценный металл подорожали почти на 20%, информирует портал Market Watch.