Важливий дорогоцінний метал встановив новий історичний рекорд

Глобальна торгівля – це одна з головних тем у світі. Напруженість навколо цього питання продовжує зростати. Це і стало поштовхом для золота.

Ціна на золото зросла до нового історичного рекорду

Дорогоцінний метал подорожчав до понад 3300 доларів за тройську унцію, що стало новим рекордом на ринку. Про це пише 24 Канал з посиланням на біржу CNBC. Новий рекорд золота зафіксували на біржі COMEX. За сьогодні дорогоцінний метал зріс в ціні на 2,35%

Варте уваги Скільки коштує один грам золота в Україні та світі

Головна причина зростання ціни золота – це напруженість щодо світової торгівлі. Ба більше, з початку 2025 року золото подорожчало на понад 20%, інформує видання Bloomberg. Виділяють ще такі причини зростання ціни на дорогоцінний метал:

Побоювання стосовно глобальної рецесії;

Ці страхи пов’язані з ескалацією торгових конфліктів;

Нагадаємо, що найперше йдеться про торгову війну між США та Китаєм, які є найбільшими економіками світу.

Золото також отримало підтримку на ринку з боку світових центральних банків, які в останні роки активно купують метал. На сьогодні найбільшим золотим резервом у світі володіють США. Попит на золото також зростає й серед інвесторів у ETF (біржові фонди).

Цікаво! Експерти Goldman Sachs оприлюднили новий прогноз ціни на золото. Вони вважають, що до середини 2026 року ціна золота може зросте 4000 доларів за унцію.