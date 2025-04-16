Ціна на золото зросла до нового історичного рекорду

Дорогоцінний метал подорожчав до понад 3300 доларів за тройську унцію, що стало новим рекордом на ринку. Про це пише 24 Канал з посиланням на біржу CNBC. Новий рекорд золота зафіксували на біржі COMEX. За сьогодні дорогоцінний метал зріс в ціні на 2,35%

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Головна причина зростання ціни золота – це напруженість щодо світової торгівлі. Ба більше, з початку 2025 року золото подорожчало на понад 20%, інформує видання Bloomberg. Виділяють ще такі причини зростання ціни на дорогоцінний метал:

Побоювання стосовно глобальної рецесії;

Ці страхи пов’язані з ескалацією торгових конфліктів;

Нагадаємо, що найперше йдеться про торгову війну між США та Китаєм, які є найбільшими економіками світу.

Золото також отримало підтримку на ринку з боку світових центральних банків, які в останні роки активно купують метал. На сьогодні найбільшим золотим резервом у світі володіють США. Попит на золото також зростає й серед інвесторів у ETF (біржові фонди).

Цікаво! Експерти Goldman Sachs оприлюднили новий прогноз ціни на золото. Вони вважають, що до середини 2026 року ціна золота може зросте 4000 доларів за унцію.