Скільки коштує один грам золота

НБУ у вівторок, 16 квітня, оприлюднив нові ціни на золото. Про це пише 24 Канал з посиланням на Національний банк України. Вартість золота змінили й в банках України.

Варте уваги США тиснуть на ринок нафти: скільки коштує чорне золото сьогодні

Актуальні закупівельні ціни на золото:

Банківський метал, який доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів коштує 4219,87 гривні за один грам.

Банківський метал, що потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості, оцінили в 4207,21 гривні за грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів, коштує 4177,66 гривні за грам.

До теми! Середня ціна золота в банках коливається на рівні 4400 гривень за грам (купівля) та 5600 гривень за грам золота (продаж), згідно з даними Finance.ua.

Вартість золота на спотовому ринку, на момент створення цього матеріалу, коливається на рівні 3294,08 долара за унцію. Один грам золота на світовому ринку коштує 105,91 долар, за даними Всесвітньої ради по золоту. Водночас ф'ючерси на дорогоцінний метал торгується на рівні 3310,30 долара. Контракти на золото подорожчали на понад 2%, інформує MarketWatсh.

Нагадаємо, що 11 квітня 2025 року ціна золота перетнула позначку в 3200 доларів за тройську унцію, встановивши історичний рекорд. Тоді як у Goldman Sachs переглянути прогноз ціни на золото у бік зростання.