Ціна золота перетнула важливу психологічну позначку

У вівторок, 22 квітня, ціна на золото продовжує зростати. Дорогоцінний метал подорожчав до нового рекорду на ринку, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Золото зростає в ціні через останні заяви президента США Дональда Трампа. Йдеться про критику Трампа щодо діяльності Федеральної резервної системи США та його очільника Джерома Пауелла. Зокрема, Трамп заявив, що незадоволений роботою глави ФРС. На його думку, Пауелл не здатний виконувати свої обов'язки на необхідному рівні.

Загалом вартість злитка золота зросла на 2,2% до 3500 доларів за унцію. Нагадаємо, що попередній рекорд золото зафіксувало днем раніше. Тоді ціна золота зросла до 3400 доларів за унцію, зрісши майже на 3%. У Kallanish Index Services заявили, що стрімке зростання ціни золота свідчить, що фінансові ринки менше довіряють США.

До теми! На момент створення цього матеріалу, золото торгується на спотовому ринку з ціною на рівні 3466, 56 долара за унцію, за даними Всесвітньої ради по золоту. Тоді як ф'ючерси на золото наразі коштують 3485,50 долара. З початку року контракти на дорогоцінний метал зросли в ціні на понад 32%, інформує Market Watch.

Додамо, що у Goldman Sachs Group вважають, що вартість золота може зрости до 4 тисяч доларів за унцію до середини 2026 року. Ба більше, додають, що золото може бути єдиним по-справжньому безпечним активом на ринку. Річ у тому, що інвесторів непокоять перспективи американських активів, включаючи державні облігації.