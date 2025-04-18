Трамп розкритикував очільника ФРС

Президент США Дональд Трамп закликав Федеральний резерв знизити процентні ставки. Американський політик, у своєму дописі в соціальній мережі Truth Social згадав про Європейський центральний банк, пише 24 Канал з посиланням на CNBC.

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Зокрема, Трамп вказав, що зниження ставок ЄЦБ, тоді як Федеральна резервна система США все ще утримує ставки на високому рівні. Крім того, президент США вважає, що підхід ФРС є неправильним. Для розуміння, Федеральний резерв у березні залишив ставку на рівні 4,25% – 4,5%.

Нагадаємо, що Європейський центральний банк 17 квітня ухвалив рішення про зниження процентних ставок. Регулятор намагається, зокрема, стимулювати економічне зростання в регіоні. Загалом ЄЦБ почав цикл зниження ставок ще влітку 2024 року. Для порівняння, ФРС США почала знижувати ставки у вересні того ж року.

Один із топових чиновників у Білому домі заявив, що пост Трампа yt варто сприймати, як намір звільнення глави Федерального резерву Джерома Пауела. Проте це свідчить про те, що Трамп розчарований роботою очільника ФРС.

Однак пізніше Трамп зробив ще одну заяву про главу центробанку США. На його думку, Пауелл не може впоратися зі своєю роботою. Ба більше, Трамп додав, якщо він захоче, аби Пауелл пішов з посади, то це станеться дуже швидко. Проте президент США не відповів на питання, чи намагався він усунути Пауелла з посади.

Важливо! Очільник ФРС Джером Пауелл заявив, що вони не будуть поспішати з будь-якими рішеннями щодо ставки. До того ж він наголосив на незалежності діяльності як Федерального резерву, так і його безпосередньо.