Цена золота пересекла важную психологическую отметку

Во вторник, 22 апреля, цена на золото продолжает расти. Драгоценный металл подорожал до нового рекорда на рынке, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Золото растет в цене из-за последних заявлений президента США Дональда Трампа. Речь идет о критике Трампа относительно деятельности Федеральной резервной системы США и его главы Джерома Пауэлла. В частности, Трамп заявил, что недоволен работой главы ФРС. По его мнению, Пауэлл не способен выполнять свои обязанности на необходимом уровне.

В целом стоимость слитка золота выросла на 2,2% до 3500 долларов за унцию. Напомним, что предыдущий рекорд золото зафиксировало днем ранее. Тогда цена золота выросла до 3400 долларов за унцию, выросши почти на 3%. В Kallanish Index Services заявили, что стремительный рост цены золота свидетельствует, что финансовые рынки меньше доверяют США.

К теме! На момент создания этого материала, золото торгуется на спотовом рынке с ценой на уровне 3466, 56 доллара за унцию, по данным Всемирного совета по золоту. Тогда как фьючерсы на золото сейчас стоят 3485,50 доллара. С начала года контракты на драгоценный металл выросли в цене более чем на 32%, информирует Market Watch.

Добавим, что в Goldman Sachs Group считают, что стоимость золота может вырасти до 4 тысяч долларов за унцию к середине 2026 года. Более того, добавляют, что золото может быть единственным по-настоящему безопасным активом на рынке. Дело в том, что инвесторов беспокоят перспективы американских активов, включая государственные облигации.