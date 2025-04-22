Світові ціни на нафту сьогодні

У вівторок, 22 квітня, еталонні бренди нафти повернулися до зростання. Нагадаємо, що на попередній торговій сесії нафта зафіксувала суттєвий обвал, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ціни на нафту зросли, оскільки інвестори скористалися обвалом попереднього дня, щоб закрити короткі позиції. При цьому занепокоєння щодо економічних перешкод у вигляді тарифів та монетарної політики США залишаються фактором впливу.

До теми! Аналітики у США прогнозують, що попит на нафту у світі у 2025 році буде зростати найповільнішими темпами за 5 років.

Скільки коштує нафта сьогодні

Нафта Brent подорожчала на 36 центів або на 0,5%. Бренд нафти торгується ринку з ціною на рівні 66,62 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate зросла в ціні на 65 центів або на 1%. Ціна американської нафти досягла 63,73 долара за барель. Нагадаємо, що за минулий тиждень ціни на нафту зросли на 5%.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: