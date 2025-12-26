Золото встановлює нові рекорди: за скільки можна здати лом сьогодні
- Протягом останнього тижня ціна золота зростала щодня, і за 2025 рік його вартість збільшилась на майже 70%.
- Ціна за грам золота в брухті залежить від проби: від 1 971,60 гривні за 333 пробу до 5 914,79 гривні за 999 пробу.
Золото продовжує дорожчати. Протягом останнього тижня цей метал зростав в ціні щодня. Ця ситуація є закономірним продовженням тенденцій, що панували протягом року. Для розуміння, за 2025 вартість золота збільшилась на майже 70%.
Яка вартість грама золота в брухті 26 грудня 2025 року?
На ціну золотого лому впливають світові тенденції, повідомляє 24 Канал.
Вартість за грам золота в брухті залежить від проби. Закупівельні ціни, як повідомляє НБУ, сьогодні такі:
- якщо виріб має 333 пробу, ціна складає – 1 971,60 гривні за грам;
- у випадку, коли на виробі вказано 375 пробу – 2 220,27 гривні за грам;
- 500 пробу – 2 960,36 гривні за грам;
- 583 пробу – 3 451,77 гривні за грам;
- 585 пробу – 3 463,62 гривні за грам;
- 750 пробу – 4 440,53 гривні за грам;
- 900 пробу – 5 328,64 гривні за грам;
- 999 пробу – 5 914,79 гривні за грам.
Скільки можна отримати, якщо здати банківське золото?
Змінились закупівельні ціни і на банківське золото. Сьогодні, цей метал, залежно від категорії можна здати за:
- якщо йдеться про золото найвищої якості – 5 980,52 гривні за грам;
- золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 5 962,58 гривні за грам;
- метал, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 920,71 гривні за грам, повідомляє Нацбанк.
Що ще важливо знати про золото сьогодні?
Проба показує частку чистого металу у складі. Для визначення цього відсотка, потрібно число вказане на виробі розділити на 10. Наприклад, якщо на прикрасі написано 585, там – 58,5% чистого золота, а ще 41,5% – це домішки, тобто, інші метали.
Колір золотого виробу не визначає його вартість. Проте може "підказати" склад сплаву. Наприклад, світлішим стає золото, завдяки додаванню срібла та нікелю. А от червоний відтінок дає мідь.