Как изменилась цена на серебро сегодня?

Росту стоимости серебра способствовал сильный спрос. Также значительную роль в подорожании металла сыграл высокий импульс, который возник из-за значительных объемов покупок, сообщает Reuters.

Скачок цены на серебро до отметки 100 долларов за унцию происходит на фоне того, что инвесторы вкладывают средства в безопасные активы на фоне геополитических потрясений, а также на фоне ожиданий снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США,

– отмечает издание.

Обратите внимание! В этом году ожидается снижение ставки ФРС дважды.

Заметим, что с момента избрания Трампа на второй срок, цена на серебро выросла более чем на 200%. Такому увеличению способствовали эти факторы:

проблемы с увеличением масштабов переработки этого металла;

а также – постоянным дефицитом такого металла на рынке.

По состоянию на сейчас, стоимость серебра несколько возросла. Она сейчас составляет – 99,67 доллара за унцию, сообщает Bloomberg.



Какая цена унции серебра сейчас / Скриншот Bloomberg

Что происходило с ценой серебра в течение января 2026 года?