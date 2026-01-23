Как изменилась цена на серебро сегодня?
Росту стоимости серебра способствовал сильный спрос. Также значительную роль в подорожании металла сыграл высокий импульс, который возник из-за значительных объемов покупок, сообщает Reuters.
Скачок цены на серебро до отметки 100 долларов за унцию происходит на фоне того, что инвесторы вкладывают средства в безопасные активы на фоне геополитических потрясений, а также на фоне ожиданий снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США,
– отмечает издание.
Обратите внимание! В этом году ожидается снижение ставки ФРС дважды.
Заметим, что с момента избрания Трампа на второй срок, цена на серебро выросла более чем на 200%. Такому увеличению способствовали эти факторы:
- проблемы с увеличением масштабов переработки этого металла;
- а также – постоянным дефицитом такого металла на рынке.
По состоянию на сейчас, стоимость серебра несколько возросла. Она сейчас составляет – 99,67 доллара за унцию, сообщает Bloomberg.
Какая цена унции серебра сейчас / Скриншот Bloomberg
Что происходило с ценой серебра в течение января 2026 года?
В 2025 году серебро в целом выросло в цене почти на 147%. По состоянию на 5 января, этот металл имел цену – 76,18 доллара за унцию.
Впоследствии металлы продолжили рост. Уже 12 января серебро имело цену – 84,06 доллара за унцию.
21 января цена серебра продолжила расти. Тогда одна унция стоила – 94,96 доллара.