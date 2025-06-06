Ціна на срібло злетіла до пікового рівня з 2012 року

Срібло під час торгів у четвер, 5 червня, зросло в ціні до понад 35 доларів за унцію. Вартість срібла досягнула пікового рівня з лютого 2012 року, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ціна срібла зросла на 2,5% до 35,83 долара за унцію. Додамо, що золото демонструвало стабільну, але позитивну динаміку на ринку. Золото зросло в ціні на 0,6% до 3 395,29 долара за унцію на спотовому ринку.

До теми! Експерти з Saxo Bank вважають, що дорогоцінні метали варто включати до інвестиційного портфеля. Ці активи допоможуть захиститися від геополітичних ризиків, боргових криз та інфляції.

Також на ринку зафіксували суттєве зростання ціни й на інші дорогоцінні метали:

Платина подорожчала на 3,6% до 1123,88 долара;

Вартість паладію зросла на 1,8% до 1 018,38 долара.

Станом на 6 червня срібло оновило рекорд, зрісши в ціні до 36 доларів за унцію, за даними TradingEconomics. Це також найвищий рівень з лютого 2012 року. Дорогоцінний метал дорожчає завдяки таким факторам:

Зростання попиту на метал з боку промислового сектору;

Дефіцит пропозиції;

Підвищений інтерес з боку інвесторів, які сприймають метал, як актив-гавань в умовах економічної невизначеності.

Додамо, що золото, платина та паладій продовжують зростати в ціні. Дорогоцінні метали подорожчали на 0,9%, 1,75% та 2,96% за сьогодні відповідно, за даними Markets Insider.