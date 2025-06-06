Обвал акцій Tesla на фондовому ринку

Під час торгів у четвер, 5 червня, акції компанії Tesla обвалилися на 14%. Цінні папери стрімко подешевшали на тлі публічної сварки президент США Дональд Трамп та очільника компанії Ілона Маска, пише 24 Канал з посиланням на CNBC.

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У результаті компанія Tesla втратила 152 мільярди доларів ринкової капіталізації. Для розуміння, це найбільше падінням в історії Tesla за один день. Ба більше, ринкова вартість компанії впала нижче важливої психологічної позначки – 1 трильйона доларів. Наразі ринкова капіталізація Tesla становить 916 мільярдів доларів.

Сварка між Трампом та Маском почалася через новий законопроєкт про бюджет США. У документі, для прикладу, передбачене скасування пільг для електромобілів. Крім того, вони обмінялися ще такими заявами:

Зокрема, Маск заявив, що без нього Трамп програв би вибори у 2024 році та розкритикував відсутність кроків на зменшення державного дефіциту.

Тоді як Трамп пригрозив йому скасування пільг та контрактів з компаніями Маска.

Додамо, що на тлі сварки з Трампом, Ілон Маск за день втратив 34 мільярди доларів. Проте він залишається найбагатшою людиною світу з капіталом у розмірі 334,5 мільярда доларів