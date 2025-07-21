Де будуть видобувати рідкісноземельний метали

У п'ятницю, 18 липня, Міністр енергетики США Кріс Райт, губернатор Вайомінгу Марк Гордон і делегація Конгресу штату взяли участь у церемонії відкриття копальні Брук на північному сході Вайомінгу. Вона належить компанії Ramaco Resources, пише 24 Канал з посиланням на The Associated Press.

Дивіться також Найбільший кар'єр у світі: який він має вигляд і що там видобувають

Ми тут не просто видобуваємо вугілля. Ми збираємося видобувати рідкоземельні елементи, щоб подолати залежність від Китаю,

– заявив Райт.

Як зазначається, присутність Райта підкреслює прагнення президента США Дональда Трампа розвивати проєкти у сфері викопного палива і скасувати ініціативи колишнього президента Джо Байдена, спрямовані на підтримку відновлюваної енергетики.

Важливо! У понеділок, 14 липня, представники адміністрації почали продаж федеральних вугільних ділянок у найбільшому вугледобувному регіоні США – північному сході Вайомінгу і південному сході Монтани. Розробка родовища в Юті, стане першим проєктом розвідки вугілля на землях, що перебувають у віданні Бюро з управління земельними ресурсами, з 2019 року.

Паралельно влада Юти сподівається на схвалення проєкту будівництва залізничної гілки, який повинен стимулювати нафтовидобуток. Реалізація проєкту можлива після відповідного рішення Верховного суду США.

Як видобувати рідкісноземельний метали

Як зазначається, увага адміністрації США на зустрічі була зосереджена не тільки на традиційних корисних копалинах, але і на рідкісноземельних елементах На цей момент єдине активне родовище рідкісноземельних металів в США знаходиться в Маунтін-Пассі, штат Каліфорнія.

Що таке рідкісноземельні метали Це група з 17 металів з унікальними властивостями, що вкрай потрібні в сучасній техніці: від акумуляторів електромобілів і лопатей вітрогенераторів до військових систем наведення. Практично всі постачання цих елементів в США надходять з Китаю, на частку якого припадає майже 90% світового обсягу. І Хоча рідкісноземельні метали не можна назвати по-справжньому рідкісними, через їх розсіяність у природі їх важко видобувати в промислових обсягах.

Генеральний директор Ramaco Рендалл Аткінс заявив, що вони планують видобувати рідкоземельні елементи у Вайомінгу, переробляти їх на місці та постачати вітчизняним споживачам, включаючи державні структури.

Хоча нова шахта Брук порівняно невелика, вона вселяє оптимізм вугільній галузі Вайомінгу. Вона може стати першою новою вугільною шахтою штату за останні 50 років.

Вайомінг має намір задовольняти зростаючий світовий і внутрішній попит на енергоресурси, і ми розуміємо, що вугілля, особливо наше, вайомінгське, залишається найважливішим елементом стабільного енергетичного балансу,

– йдеться в заяві губернатора Гордона після відкриття шахти.

Проєкт шахти Брук розроблявся понад десять років, в тому числі через побоювання землевласників з приводу можливого виснаження ґрунтових вод. Спочатку планувалося використовувати шахту як джерело суббітумінозного вугілля для електростанцій.

Цікаво! Цього року Ramaco Resources також отримала від штату Вайомінг 6,1 мільйона доларів на будівництво переробного заводу з видобутку рідкоземельних та інших критично важливих елементів.

Повна реалізація проєкту з будівництва копальні та переробного комплексу обійдеться в 533 мільйони доларів. Ця сума може окупитися протягом п'яти років, якщо видобуток металів з вугілля виявиться економічно виправданим.

Примітно! Аналіз, проведений національними лабораторіями США, виявив у вугіллі родовища Брук-Майн значні концентрації рідкісноземельних елементів, включаючи неодим, празеодим, диспрозій і тербій, а також таких цінних мінералів, як галій, скандій і германій.