Скільки Росія заробляє на зростанні цін на нафту?

Попри рекордне за останні роки здорожчання російської нафти, дисконт на Urals значний. Тому реальна ціна продажу бареля є нижчою. Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Іван Ус.

За даними Trading Economics, 13 березня ціна на Urals підскочила до 93,58 долара за барель, що на 5% більше, ніж днем раніше. За останній місяць ціна на російську нафту зросла на 66,48%.

Іван Ус Кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Тут навіть питання не лише в прайс-кепі, який встановлений для Росії. Тут ще питання в дисконтах, які вважаються близькими до 30 доларів. Тобто, якщо ціна 90, реально продають по 60. Але все одно це краще, ніж було до сплеску цін.

Економіст нагадує, що середні ціни на російську нафту в листопаді 2025 року становили 44 долари за барель, у грудні – 38 – 39 доларів, а в січні 2026-го – 41 долар. Тому чинне здорожчання несе вигоди для Росії.

Через війну США проти Ірану у світі з'являються ризики нестачі ресурсів, додає Іван Ус. Цим може скористатися Росія, аби позбутися західних санкцій через війну в Україні.

США вже послабили санкції проти російської нафти на 30 днів. Країнам дозволили купувати в Росії енергоресурси, які завантажили на танкери до 12 березня. За оцінками, йдеться про 100 мільйонів барелів.

За словами президента України Володимира Зеленського, за два тижні війни на Близькому Сході Росія заробила близько 10 мільярдів доларів.

Днями Bloomberg з посиланням на дані Міжнародного енергетичного агентства повідомив, що за лютий Росія заробила 9,5 мільярда доларів на експорті сирої нафти та нафтопродуктів. Це на 1,5 мільярда доларів менше, ніж у січні.

Зауважте! Експерт Іван Ус говорить, що зростання цін є невигідним для найбільшого покупця російської нафти – Китаю. Тому хоч економічно Росія від здорожчання виграє, політично ситуація може складатися не на її користь.

