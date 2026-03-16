Скільки Росія заробляє на зростанні цін на нафту?
Попри рекордне за останні роки здорожчання російської нафти, дисконт на Urals значний. Тому реальна ціна продажу бареля є нижчою. Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Іван Ус.
За даними Trading Economics, 13 березня ціна на Urals підскочила до 93,58 долара за барель, що на 5% більше, ніж днем раніше. За останній місяць ціна на російську нафту зросла на 66,48%.
Тут навіть питання не лише в прайс-кепі, який встановлений для Росії. Тут ще питання в дисконтах, які вважаються близькими до 30 доларів. Тобто, якщо ціна 90, реально продають по 60. Але все одно це краще, ніж було до сплеску цін.
Економіст нагадує, що середні ціни на російську нафту в листопаді 2025 року становили 44 долари за барель, у грудні – 38 – 39 доларів, а в січні 2026-го – 41 долар. Тому чинне здорожчання несе вигоди для Росії.
Через війну США проти Ірану у світі з'являються ризики нестачі ресурсів, додає Іван Ус. Цим може скористатися Росія, аби позбутися західних санкцій через війну в Україні.
США вже послабили санкції проти російської нафти на 30 днів. Країнам дозволили купувати в Росії енергоресурси, які завантажили на танкери до 12 березня. За оцінками, йдеться про 100 мільйонів барелів.
За словами президента України Володимира Зеленського, за два тижні війни на Близькому Сході Росія заробила близько 10 мільярдів доларів.
Днями Bloomberg з посиланням на дані Міжнародного енергетичного агентства повідомив, що за лютий Росія заробила 9,5 мільярда доларів на експорті сирої нафти та нафтопродуктів. Це на 1,5 мільярда доларів менше, ніж у січні.
Зауважте! Експерт Іван Ус говорить, що зростання цін є невигідним для найбільшого покупця російської нафти – Китаю. Тому хоч економічно Росія від здорожчання виграє, політично ситуація може складатися не на її користь.
Яка ситуація з економікою Росії?
- Російський бюджет на початку 2026 року опинився під серйозним тиском, адже за перші два місяці дефіцит майже досягнув показника, який закладали на весь рік. Тільки в січні він становив 1,7 трильйона рублів.
- Головною причиною стало різке падіння доходів від нафти та газу, які є основними джерелами наповнення бюджету країни. Негативно на покриття дефіциту бюджету Росії впливає й міцний курс рубля, який знижує експортні доходи.
- Проте завдяки зростанню цін на нафту наповнюється Фонд національного добробуту Росії. За російським законодавством, якщо ціна на світовому ринку перевищує 59 доларів за барель, частину коштів від продажу нафти за більшою ціною спрямовують до фонду. Це дає Росії змогу погашати дефіцит бюджету.