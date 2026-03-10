Що може змусити Захід зняти санкції з нафтової галузі Росії?

Як розповів у коментарі 24 Каналу економіст Іван Ус, ймовірність зняття західних санкцій з Росії існує в разі, якщо війна в Ірані затягнеться, а політична воля на пошук альтернатив буде відсутня.

Іван Ус Кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Я розумію, що світова економіка – цинічна. Якщо їм треба отримати ці ресурси й не буде іншого варіанту, тоді триваючий конфлікт на Близькому Сході призведе до поступового зняття санкцій з Росії. Знову ж таки – за умови, що не буде альтернатив.

Нагадаємо, що після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану наприкінці лютого іранські військові оголосили про намір атакувати будь-які судна, які спробують пройти через Ормузьку протоку. Цей водний шлях є одним із ключових для світового експорту нафти. Щодня крізь нього проходили близько 20 мільйонів барелів нафти та нафтопродуктів, що становить близько 20% світового споживання.

Зауважте! У відповідь на блокування Ормузької протоки країни Перської затоки почали екстрено консервувати видобуток нафти через обмежені обсяги сховищ для її зберігання.

Як йдеться в матеріалі Politico, від ескалації на Близькому Сході найбільше виграє Володимир Путін, речник якого одразу проголосив Росію "надійним постачальником як нафти, так і газу".

Доки триває війна в Ірані, країни світу шукають можливості купувати енергоносії в інших постачальників. Економіст Іван Ус зауважує, що наразі альтернативи ресурсам із Близького Сходу існують.

Це і Норвегія по газу, це й Австралія, Алжир, Нігерія. І Сполучені Штати Америки також можуть на цьому виграти. Тобто в принципі є ким замістити, і далі радше політична воля: чи захочуть брати у Росії, чи все ж таки до останнього будуть шукати їй альтернативи. Адже уряди Угорщини й Словаччини, звісно, хочуть мінімізації санкцій щодо Росії. Однак є Польща й країни Балтії, яких не влаштовує це,

– говорить експерт.

Як зазначив Іван Ус, Росія зацікавлена в якомога довшій війні в Ірані з огляду на кілька міркувань:

зростання вартості страхування танкерів через постійну напругу в регіоні, що закладається у вартість нафти;

ризик нестачі ресурсів, який Росія може запропонувати заповнити в обмін на зняття санкцій.

Цікаво! За даними Trading Economics, у березні стався різкий стрибок ціни на російську сиру нафту Urals – до понад 100 доларів за барель (пікове значення зафіксували 9 березня – 100,67 долара за барель). Нині ціна коливається близько 80 – 90 доларів за барель.

Що відомо про можливість послаблення санкцій проти Росії?