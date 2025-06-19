Ціни на платину побили 10-річний рекорд

Ціни на платину продовжують впевнене зростання на тлі підвищеного попиту. Вартість дорогоцінного металу сягнула найвищого рівня більш ніж за десятиліття.

Скільки коштує платина

Спотова ціна на платину піднялася більш ніж на 2%, сягнувши 1350,17 долара за унцію – максимум із вересня 2014 року. Зростання цін обумовлено різким збільшенням попиту та очікуваннями дефіциту на ринку, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Золото перестало дорожчати: чому ціни несподівано змінили динаміку

Про наявність короткострокового дефіциту свідчить той факт, що ціна металу з негайним доставленням перевищує вартість ф'ючерсних контрактів.

Чому виник дефіцит платини

Платина рухається до рекордного квартального зростання на тлі ознак високого попиту в Китаї та активного інтересу з боку інвесторів. Це посилює побоювання щодо можливого дефіциту цього металу на ринку.

Однак не всі аналітики впевнені у тривалості ралі: у Goldman Sachs Group очікують, що ціни можуть знизитись до діапазону 800–1150 доларів за унцію.

Важливо! Остання зафіксована ціна платини становить 1341,65 долара за унцію — зростання на 1,5% та четвертий поспіль день підвищення.