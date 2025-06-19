Сколько стоит платина

Спотовая цена на платину поднялась более чем на 2%, достигнув 1350,17 доллара за унцию – максимум с сентября 2014 года. Рост цен обусловлен резким увеличением спроса и ожиданиями дефицита на рынке, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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О наличии краткосрочного дефицита свидетельствует тот факт, что цена металла с немедленной доставкой превышает стоимость фьючерсных контрактов.

Почему возник дефицит платины

Платина движется к рекордному квартальному росту на фоне признаков высокого спроса в Китае и активного интереса со стороны инвесторов. Это усиливает опасения относительно возможного дефицита этого металла на рынке.

Однако не все аналитики уверены в продолжительности ралли: в Goldman Sachs Group ожидают, что цены могут снизиться до диапазона 800–1150 долларов за унцию.

Важно! Последняя зафиксированная цена платины составляет 1341,65 доллара за унцию - рост на 1,5% и четвертый подряд день повышения.