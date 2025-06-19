Скільки коштує платина

Спотова ціна на платину піднялася більш ніж на 2%, сягнувши 1350,17 долара за унцію – максимум із вересня 2014 року. Зростання цін обумовлено різким збільшенням попиту та очікуваннями дефіциту на ринку, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Золото перестало дорожчати: чому ціни несподівано змінили динаміку

Про наявність короткострокового дефіциту свідчить той факт, що ціна металу з негайним доставленням перевищує вартість ф'ючерсних контрактів.

Чому виник дефіцит платини

Платина рухається до рекордного квартального зростання на тлі ознак високого попиту в Китаї та активного інтересу з боку інвесторів. Це посилює побоювання щодо можливого дефіциту цього металу на ринку.

Однак не всі аналітики впевнені у тривалості ралі: у Goldman Sachs Group очікують, що ціни можуть знизитись до діапазону 800–1150 доларів за унцію.

Важливо! Остання зафіксована ціна платини становить 1341,65 долара за унцію — зростання на 1,5% та четвертий поспіль день підвищення.