Мемні цифрові монети – це гіперспекулятивні та надзвичайно волатильні криптоактиви, які по суті входять до своєрідної категорії на ринку. Ці токени знову опинилися у центрі уваги завдяки монеті Pepe, яка стрімко подорожчала.

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Зліт ще одного мемного токена на ринку

Цифрова монета Pepe всього за 17 днів злетіла в ціні на 7000%. Цей токен створили 16 квітня 2023 року. Станом на 5 травня ринкова капіталізація Pepe досягла позначки на рівні 1,8 мільярда доларів.

Динаміка цього токену свідчить про відновлення інтересу серед інвесторів до мемних криптовалют. За перший тиждень травня обсяг торгів зріс до 2,6 мільярда доларів. За тиждень до цього цей показник оцінювали у 408 тисяч доларів, згідно з даними Dune Analytics.

До теми! Коли ринкова вартість Pepe зупинилася на рівні 740 мільйонів доларів, то цей токен входив до трійки найбільших мемних монет, поступившись Dogecoin та Shiba inu.

Щодо токена Pepe, то його вартість уже обвалилася на 60% від пікового рівня. На момент створення цього матеріалу, ціна цифрової монети коливається на рівні 0,00000167 долара. Її ринкова капіталізація становить 651,4 мільйона доларів, згідно з CoinMarketCap.

Загалом про основні зміни на ринку криптовалют за минулий тиждень читайте за посиланням. Інвестор та венчурний капіталіст Хамат Паліхапітія заявив, що американські регулятори почали активніше посилювати тиск на криптоіндустрію. У зв'язку з цим він вважає, що криптовалюти у США померли.