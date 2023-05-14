Станом на 14 травня 2023 року загальна капіталізація ринку криптовалют становить майже 1,2 трильйона доларів США, згідно з даними CoinMarketCap.

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Останні зміни на ринку криптовалют

Курс біткойна зупинився на рівні 26 843 доларів. Актуальна ринкова капіталізація біткойна становить 520,04 мільярда доларів. Минулий тиждень ця цифрова монета закінчила з позначкою у 28 950 доларів, за даними CoinDesk. Максимально біткойн коштував майже 69 тисяч доларів.

Вартість Ethereum – другої за популярністю монети на ринку – становить 1807 доларів за монету. Загальна капіталізація криптовалюти на ринку становить 222,16 мільярда доларів. Тижнем раніше курс Ethereum становив 1900 доларів за монету, інформує CoinDesk.

Актуальні про динаміку інших криптовалют:

Вартість Dogecoin коливається на рівні 0,07226683 долара . Тижнем раніше ціна монети становила 0,07769997 долара США;

коливається на рівні . Тижнем раніше ціна монети становила США; Курс Cardano становить 0,36840000 долара за монету. Попередній тиждень ця монета завершила з вартістю на рівні 0,38013900 долара ;

становить за монету. Попередній тиждень ця монета завершила з вартістю на рівні ; Ціна монети Solana коливається на рівні 21,10 долара. 7 травня монета коштувала 22,72 долара.

Усі вище згадана цифрові монети демонструють позитивну динаміку на ринку.

Останні прогнози

Інвестор Хамат Паліхапітія заявив, що американські регулятори почали активніше посилювати тиск на криптоіндустрію. У зв'язку з цим він вважає, що криптовалюти у США померли.

Водночас глава компанії Equity Management Associates Ларрі Лепард очікує, "абсолютного колапсу" американського долара. За його словами, це стане потужним поштовхом для біткойна й тоді його ціна злетить до 10 мільйонів доларів.