Хамат Паліхапітія вважає, що у падінні криптовалют винні американські регулятори, які почали більш агресивну гонитву за так званими поганими акторами у галузі.

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Регулятори США посилюють тиск на криптоіндустрію

Для прикладу, недавно очільник Комісії з цінних паперів та бірж США Гері Генслер заявив платформи для торгівлі криптовалютою повинні дотримуватися суворих американських законів про цінні папери.

Важливо! Генслер навіть заявив під час своїх свідчень перед законодавцями США поєднав крах Silicon Valley Bank з криптоіндустрією.

Ще одна важлива подія – рішення Комісії з цінних паперів та бірж посилити контроль над криптоіндустрією. Регулятор намагається боротися з компаніями та проєктами, які за його даними, продавали незареєстровані цінні папери.

Реакція та коментарі інвестора

Генслер навіть звинуватив криптовалюти у краху банків. Американська влада рішуче націлила свою зброю на криптовалюти,

– заявив Хамат Паліхапітія.

Паліхапітія наголосив, що криптовалюти мертві у США. Цікаво, що два роки тому він прогнозував, що біткойн замінить золото та подорожчає до 200 тисяч доларів. Проте зараз він суттєво обережніше ставиться до цифрових активів.

Станом на 25 квітня, курс біткойна зупинився на рівні 27 318 доларів за монету, за даними CoinDesk. За останні тижні ця цифрова монета зафіксувала кілька суттєвих обвалів.

Нагадаємо! В інтерв'ю 24 каналу засновник української криптобіржі Kuna Михайло Чобанян заявив, що зараз їхній головний виклик – це не допустити заборони криптовалюти як такої. Він також додав, що важливо зберегти незалежність біткойна.

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