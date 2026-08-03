Ціни на нафту впали після неочікуваного рішення Трампа щодо Ірану

Липень виявився вкрай напруженим місяцем для енергоринку через загострення конфлікту на Близькому Сході й численні атаки на танкери. Однак перший робочий день серпня приніс протилежну динаміку – ціни на нафту впали після нового й доволі неочікуваного рішення Дональда Трампа.

Скільки коштує нафта зараз

Американський президент утримався від нового удару по Ірану, прагнучи нібито якнайшвидше укласти угоду, що має зупинити ядерну програму Тегерана та відновити судноплавство через Ормузьку протоку, пише Reuters. Тож уже в понеділок, 3 серпня:

ф'ючерси на еталонну Brent подешевшали на 4,23 долара, тобто 4,8% – до 83,70 долара за барель ;

; ф'ючерси на американську WTI подешевшали на 5,07 долара, тобто 6% – до 79,60 долара за барель.

Деталі переговорів залишаються невідомими, але на знак деескалації Трамп напередодні повідомив, що Іран та інші країни Близького Сходу попросили додатковий час для завершення угоди. Водночас ринок зберігає обережність, адже попередні спроби домовитися вже завершувалися безрезультатно.

До слова, наразі рух суден як Ормузькою, так і Баб-ель-Мандебською протокою залишається обмеженим. Окрім того, зафіксовано нові випадки нападів на танкери в регіоні.

Як завершився липень на ринку нафти

Нагадаємо, за підсумками другого місяця літа "чорне золото" подорожчало на понад 20%. Так званий "новий фронт" на Близькому Сході відкрити підтримувані Іраном єменські хусити, атакувавши саудівські танкери в Червоному морі.

Це навіть змусило котирування Brent на певний час перетнути позначку в 100 доларів за барель – уперше з 26 травня.

Окрім того, через погрози бойовиків деякі вантажні судна змінили звичний для себе маршрут, вирушивши в подорож навколо Африки, що призведе до затримки щонайменше на два тижні.