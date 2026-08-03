Сколько стоит нефть сейчас

Американский президент воздержался от нового удара по Ирану, стремясь якобы как можно быстрее заключить соглашение, которое должно остановить ядерную программу Тегерана и восстановить судоходство через Ормузский пролив, пишет Reuters. Поэтому уже в понедельник, 3 августа:

фьючерсы на эталонную нефть марки Brent подешевели на 4,23 доллара, то есть на 4,8% – до 83,70 доллара за баррель ;

; фьючерсы на американскую WTI подешевели на 5,07 доллара, то есть на 6% – до 79,60 доллара за баррель.

Детали переговоров остаются неизвестными, но в знак деэскалации Трамп накануне сообщил, что Иран и другие страны Ближнего Востока попросили дополнительное время для завершения соглашения. В то же время рынок сохраняет осторожность, ведь предыдущие попытки договориться уже заканчивались безрезультатно.

К слову, в настоящее время движение судов как через Ормузский, так и через Баб-эль-Мандебский проливы остается ограниченным. Кроме того, зафиксированы новые случаи нападений на танкеры в регионе.

Как завершился июль на нефтяном рынке

Напомним, по итогам второго месяца лета "черное золото" подорожало более чем на 20%. Так называемый "новый фронт" на Ближнем Востоке открыли поддерживаемые Ираном йеменские хуситы, атаковав саудовские танкеры в Красном море.

Это даже заставило котировки Brent на некоторое время превысить отметку в 100 долларов за баррель – впервые с 26 мая.

Кроме того, из-за угроз боевиков некоторые грузовые суда изменили привычный для себя маршрут, отправившись в плавание вокруг Африки, что приведет к задержке как минимум на две недели.