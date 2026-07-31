Скільки коштує нафта зараз

У п'ятницю, 31 липня, за даними Reuters, вартість "чорного золота" була такою:

ф'ючерси на еталонну Brent подорожчали на 1,31 долара – до 90,34 долара за барель ;

; ф'ючерси на американську WTI подорожчали на 1,95 долара – до 85,54 долара за барель.

Зокрема, на ціни вплинули повідомлення іранських ЗМІ, що Корпус вартових ісламської революції нібито зупинив два танкери, які прямували через Ормузьку протоку, тоді як ще чотири судна змінили курс. Водночас Іран і Оман продовжують переговори щодо управління цим водним шляхом, попри те, що Тегеран раніше відхилив пропозицію про спільне адміністрування.

Напруженою залишається ситуація і в районі Баб-ель-Мандебської протоки, через яку за минулу добу пройшло 29 вантажних суден. Наразі Саудівська Аравія прагне очолити коаліцію для посилення оборонної співпраці в Червоному морі після погроз хуситів.

Ринок уже торгує не війною, а даними про рух суден,

– зазначив аналітик SEB Research Оле Хвалб'є.

Отже, за підсумками липня Brent може подорожчати майже на 24%, а WTI – приблизно на 23%

Нагадаємо, наразі увага трейдерів прикута до ще одного важливого регіону видобутку нафти – Північного моря. За словами Дональда Трампа, в телефонній розмові напередодні новий прем'єр-міністр Великої Британії заявив про готовність більш прагматично використовувати енергетичні ресурси своєї країни.