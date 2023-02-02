Загалом за січень 2023 року ціна на нафту Urals коливалася на рівні 49,48 долара за барель. Для порівняння, на початку 2022 року цей показник дорівнював 85,64 долара за барель, інформує Міністерство фінансів Росії.

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Нові втрати для Росії на енергетичному ринку

Відтак за останні 12 місяців російська нафта подешевшала майже вдвічі. Важливо додати, що у проєкті бюджету держави-агресорки на поточний рік закладали середню ціну на чорне золото на рівні 70,10 долара за барель. Нагадаємо, що від продажів нафти та газу суттєво залежить державний бюджет Росії.

Крім цього, Мінфін Росії раніше повідомляв про те, що середня ціна на марку нафти Urals з 15 грудня 2022 року до 14 січня 2023 року становила 46,82 долара за барель. Це істотно нижче граничної межі, яку встановили країни G7. Йдеться про ціну у 60 доларів за барель. Проте необхідно враховувати, що Росія все ще має можливість продавати сировину та заробляти сотні мільйонів доларів.

Середня ціна Urals за грудень 2022 року зупинилася на рівні 50,47 долара за барель. Порівняно з листопадом вартість сировини знизилася на чверть. Головна причина – набуття чинності нафтових санкцій проти Росії, а саме часткового ембарго від Євросоюзу та цінової стелі.

Крім того, чимало експертів оприлюднили власні оцінки ситуації з санкціями проти Росії на енергетичному секторі. Серед них були такі заяви:

У звіті незалежної фінської організації CREA вказали, що колективний Захід може посилити тиск на Росію. Для цього експерти радять знизити граничну ціну на нафту агресора до 25 – 35 доларів за барель;

Водночас фахівці з українського KSE Institute запропонували 5 кроків для досягнення цієї ж цілі. За їхніми розрахунками, після запровадження додаткових заходів Росія може втратити на 40 мільярдів доларів більше у 2023 році.

На момент створення цього матеріалу, марка нафти Urals торгується на ринку за ціною на рівні 52,67 долара за барель, згідно з даними порталу Oil.Price. За останні 24 години вона подешевшала на 2,86%.