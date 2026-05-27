Чому Туреччина відмовляється від Urals
В останній місяць весни добовий імпорт складе в середньому 161 тисячу барелів, тоді як іще в січні – квітні він становив близько 189 тисяч барелів, а у травні 2025 року – аж 302 тисячі барелів. Деталі повідомляє Reuters із посиланням на Kpler.
Дивіться також Дрони атакували один із ключових нафтових портів Росії – чи працює він зараз
Серед причин називають зростання світових цін на нафту після блокади судноплавства в Ормузькій протоці через війну в Ірані.
Туреччина звикла отримувати російську нафту зі значною знижкою. Вони не були готові купувати цю марку за такими високими цінами,
– сказав журналістам трейдер однієї з великих західних компаній.
Водночас два інші джерела пояснюють ситуацію зростанням попиту в Азії, зокрема в Індії, через що на ринку нібито не було багато товару. Як результат – морський експорт російської нафти Urals до Туреччини може впасти до найнижчого рівня щонайменше з січня 2025 року.
Щоправда, це скорочення компенсують збільшенням турецького імпорту CPC Blend з Каспійського регіону. Залежно від конкретної партії така сировина походить або з країни-агресорки, або з Казахстану.
Цікаво! Туреччина також є найбільшим у Середземномор'ї імпортером російської нафти, яку транспортують морем. Переважно країна закуповує сорт Urals і лише зрідка – інші марки сировини.
Як Росія заробляє на нафті зараз
Наразі марка Urals торгується поблизу 100 доларів за барель, поступово наближаючись до світових еталонних цін. Однією з причин стало скорочення постачань із Перської затоки.
На відміну від Туреччини, на фоні енергетичної кризи Китай та Індія різко збільшили закупівлі російської нафти – обидві країни забезпечують собі по 1,6 мільйона барелів на добу.
Подорожчання сировини частково допомогло Росії заробити більше грошей, але цього й досі недостатньо для покриття бюджетного дефіциту Кремля в найближчій перспективі.