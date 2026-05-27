Чому Туреччина відмовляється від Urals

В останній місяць весни добовий імпорт складе в середньому 161 тисячу барелів, тоді як іще в січні – квітні він становив близько 189 тисяч барелів, а у травні 2025 року – аж 302 тисячі барелів. Деталі повідомляє Reuters із посиланням на Kpler.

Серед причин називають зростання світових цін на нафту після блокади судноплавства в Ормузькій протоці через війну в Ірані.

Туреччина звикла отримувати російську нафту зі значною знижкою. Вони не були готові купувати цю марку за такими високими цінами,

– сказав журналістам трейдер однієї з великих західних компаній.

Водночас два інші джерела пояснюють ситуацію зростанням попиту в Азії, зокрема в Індії, через що на ринку нібито не було багато товару. Як результат – морський експорт російської нафти Urals до Туреччини може впасти до найнижчого рівня щонайменше з січня 2025 року.

Щоправда, це скорочення компенсують збільшенням турецького імпорту CPC ⁠Blend з Каспійського регіону. Залежно від конкретної партії така сировина походить або з країни-агресорки, або з Казахстану.

Цікаво! Туреччина також є найбільшим у Середземномор'ї імпортером російської нафти, яку транспортують морем. Переважно країна закуповує сорт Urals і лише зрідка – інші марки сировини.

