Почему Турция отказывается от Urals

В последний месяц весны суточный импорт составит в среднем 161 тысячу баррелей, тогда как еще в январе – апреле он был около 189 тысяч баррелей, а в мае 2025 года – аж 302 тысячи баррелей. Детали сообщает Reuters со ссылкой на Kpler.

Среди причин называют рост мировых цен на нефть после блокады судоходства в Ормузском проливе из-за войны в Иране.

Турция привыкла получать российскую нефть со значительной скидкой. Они не были готовы покупать эту марку по таким высоким ценам,

– сказал журналистам трейдер одной из крупных западных компаний.

В то же время два других источника объясняют ситуацию ростом спроса в Азии, в частности в Индии, из-за чего на рынке якобы не было много товара. Как результат – морской экспорт российской нефти Urals в Турцию может упасть до самого низкого уровня как минимум с января 2025 года.

Правда, это сокращение компенсируют увеличением турецкого импорта CPC Blend из Каспийского региона. В зависимости от конкретной партии такое сырье происходит или из страны-агрессора, или из Казахстана.

Интересно! Турция также является крупнейшим в Средиземноморье импортером российской нефти, которую транспортируют морем. Преимущественно страна закупает сорт Urals и лишь изредка – другие марки сырья.

