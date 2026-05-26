Як на ринок нафти вплинула атака США на Іран?

Атака США ще раз підкреслила, що поки Ормузька протока залишатиметься закритою, повідомляє Reuters.

Як відомо, державний секретар США Марко Рубіо наголосив, що переговори між США та Іраном триватимуть кілька днів. Ці слова прозвучали до того, як американські сили вдарили по іранській території, повідомляє Reuters.

Удари сталися, коли головний перемовник Ірану та його міністр закордонних справ перебували в Досі для переговорів з прем'єр-міністром Катару щодо можливої ​​угоди зі США, яка мала б припинити тримісячну війну,

– повідомляє видання.

Цікаво, що перед атакою, І Вашингтон, і Тегеран казали, що їм вдалося досягти процесу в переговорах. Зокрема, тривала розробка спеціального меморандуму. Завдяки йому, мала б зупинитись війна. До того ж цей меморандум передбачав 60 днів роботи для досягнення остаточної угоди.

Зверніть увагу! В понеділок вартість нафти відчутно знизилась. Вона впала через те, що на ринку посилювались сподівання, що мирна угода між США та Іраном таки буде укладена.

Які ціни на нафту 26 травня 2026 року?

За даними видання Trading Economics, ціни на нафту сьогодні такі:

Нафта марки Brent коштує 99,22 долара за барель.

коштує 99,22 долара за барель. WTI – 92,65 долара за барель.

– 92,65 долара за барель. Urals – 96,32 долара за барель.

Яка ситуація в Ормузькій протоці зараз?