Ще раніше Фатіх Біроль, голова Міжнародного енергетичного агентства, заявив, що комерційні запаси нафти у світі виснажуються. Наразі залишилося всього лише кілька тижнів до їхнього вичерпання.

Річ у тім, що ще раніше на ринок нафти було вивільнено стратегічні запаси в обсязі 2,5 мільйона барелів нафти на день для стабілізації ринку через блокування Ормузької протоки. Попри енергетичну кризу у світі, попит на паливо лише зростає, зокрема через активний сезон перевезень та аграрні роботи.

Водночас аналітики попереджають, що подальше скорочення запасів може не лише підштовхнути ціни на нафту вгору, а й прискорити інфляцію у світі. Крім того, ця ситуація гратиме на руку лише Росії, яка отримує додаткові доходи від експорту енергоресурсів.

24 Канал дізнався, чи справді світові запаси нафти стрімко скорочуються, скільки зараз коштує нафта, чи може Росія заробити на кризі навколо Ормузької протоки та чи здатні нафтові доходи перекрити дефіцит російського бюджету.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Чи справді на ринку нафти не вистачатиме запасів?

У виданні Reuters зазначається, що зараз стартував активний сезон перевезень та посівної кампанії, що лише пришвидшує споживання дизеля, авіапального та інших нафтопродуктів.

Читайте також Війна з Іраном завершиться швидко: нова заява Трампа ошелешила нафтові ринки

Оцінка МЕА свідчить про те, що у березні та квітні світові запаси нафти скоротилися на рекордні 246 мільйонів барелів. Агентство прогнозує, що у 2026 році глобальна пропозиція нафти буде відставати від попиту приблизно на 1,78 мільйона барелів на добу. Таким чином, очікування профіциту, який раніше прогнозували на 2026 рік, було переглянуто на очікування дефіциту.

Своєю чергою, подальше скорочення запасів вплине на вартість нафти, а саме посилить тиск на неї. Відповідно, ріст інфляції в багатьох країнах світу пришвидшиться.

Нагадуємо! На тлі різкого скорочення постачання через конфлікт навколо Ірану та перебоїв у роботі Ормузької протоки країни-члени Міжнародного енергетичного агентства почали активно вивільняти стратегічні запаси нафти на ринок. У березні агентство погодило найбільший в історії обсяг такого вивільнення – 400 мільйонів барелів. А станом на 8 травня по факту на ринок було поставлено 164 мільйони барелів, тобто менше половини від оголошеного обсягу. До кінця липня 2026 року очікується вивільнення додаткових 210 мільйонів барелів.

Крім того, додатковий тиск на ринок створює ще й сезонне зростання споживання, адже у Північній півкулі розпочався період активних перевезень та аграрних робіт. І попри високі ціни, споживання нафти досі залишається значним – у 2026 році воно становитиме близько 104 мільйони барелів на добу.

Як розповів у коментарі 24 Каналу економіст Іван Ус, з кінця лютого цього року ситуація з Ормузькою протокою залишається нестабільною. Цей період світ пройшов виключно завдяки запасам нафти.

Iван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Логічно, що зараз ці запаси завершуються. І світ "причаївся" в очікуванні того, що ж буде далі. Ще раніше президент Дональд Трамп заявляв про нібито операцію проти Ірану для розблокування Ормузу, втім в останній момент команди про завдання удару так і не було. Крім того, Іран фактично вимагає коштів за пересування будь-яких танкерів, які перебуватимуть у внутрішніх водах країни.

Наразі вирішується питання щодо того, наскільки можна компенсувати запаси нафти коштом країн, які не перебувають у регіоні. Тобто йдеться про Малайзію, Австралію тощо. А тому сказати, що зараз є 100% залежність саме від Ормузу – не можна, хоч відчуття нестачі нафти все ж присутні.

Водночас для 24 Каналу експерт Тантелі Ратувухері розповів, що насправді заява представника МЕА "дуже розпливчаста", оскільки вона вимірює часовий горизонт у "тижнях". А це залишає простір для спекуляцій щодо ризиків – від одного тижня до кількох місяців запасів.

З іншого боку, обговорення в ЗМІ щодо тиску на запаси нафти є певною мірою оманливими, бо вони здебільшого враховують плавучі сховища нафти (зокрема на танкерах), ігноруючи наявність континентальних підземних запасів.

Тантелі Тарувухері, асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Насправді рівень ризику та часові обмеження значно відрізняються між країнами. Щобільше, існує очевидна невідповідність між глобальним рівнем ризику для запасів сирої нафти, з одного боку, та запасів нафтопродуктів, з іншого.

За словами експерта, занепокоєння МЕА може бути пов'язане з уявленням, що Китай, який накопичив найбільші запаси нафти й, відповідно, вважається найбільш стійким до потенційної кризи, наближається до своєї межі.

Водночас світовому ринку вдалося поглинути менше половини загального обсягу вивільнених запасів нафти, узгодженого країнами G7.

Який обсяг транзиту припадає на Ормузьку протоку?

Андрій Урста, генеральний менеджер у сфері розвитку ринків DiXi Group, розповів для 24 Каналу, що згідно з даними Управління енергетичної інформації США на Ормузьку протоку у першому півріччі 2025 року припадав транзит 20,9 мільйона барелів нафти на добу, що становило 26,2% глобальної морської торгівлі нафтою та 20% глобального постачання нафти.

Протока хоч і функціонує, але в дуже обмеженому режимі: відповідно до моніторингового інструменту Strait of Hormuz Live Tracker зараз через неї проходять судна з сукупним дедвейтом в 515 тисяч тонн на день, що становить 5% від середнього показника до блокування протоки (10,3 мільйона тонн).

Андрій Урста, генеральний менеджер у сфері розвитку ринків DiXi Group Тому будь-яке затягування кризи продовжуватиме здійснювати тиск на ринок та на світові запаси нафти. Чи призведе таке затягування до реальних дефіцитів та цінових рекордів – залежить від його тривалості.

Водночас згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), станом на березень 2026 року комерційні запаси нафти та нафтопродуктів країн ОЕСР покривали 64,4 дня очікуваного попиту.

Станом на лютий 2026 року екстрені державні запаси країн ОЕСР, які є імпортерами нафти та нафтопродуктів, покривали 62 дні імпорту.

Тому певний резерв для пом'якшення падіння пропозиції є, проте він обмежений і вже у квітні 2026 року він був ще меншим: глобальні запаси в цей місяць скоротились на 117 мільйонів барелів (3,9 мільйона барелів на добу), запаси країн ОЕСР – на 146 мільйонів барелів (4,9 мільйона барелів на добу),

– додає експерт.

Навіть швидке завершення кризи не означатиме швидке зменшення цін, адже для відновлення нормального балансу попиту та пропозиції знадобиться більше часу.

Відтак прогноз Управління енергетичної інформації США свідчить про те, що навіть якщо блокування протоки завершиться в кінці травня, ціни на нафту марки Brent залишаться на рівні 106 доларів за барель в червні 2026 року, а більш значного цінового падіння до 89 доларів слід очікувати лише в четвертому кварталі цього року.

Скільки зараз коштує нафта?

Наразі світовий ринок нафти все ж очікує на операцію США, яку вони планують проти Ірану задля розблокування протоки, каже Ус. Відтак кінцева ціна все ж залежатиме від успішності цієї операції.

Нагадуємо, що ще 4 травня Дональд Трамп оголосив про операцію під назвою "Проєкт Свобода" для того, щоб супроводжувати судна, які проходять через Ормузьку протоку.

Різні аналітики прогнозують, що у випадку успішності операції нафта може знову повернутися до свого попереднього цінового показника – 60 доларів за барель для марки Brent,

– каже економіст.

До цього всього варто врахувати й те, що венесуельська нафта хоч і не суттєво, але повертається. Тому сукупність усіх цих чинників можуть спричинити зниження ціни на нафту до кінця цього року. Але попри це, прогнозувати ситуацію наразі важко, адже ніхто не впевнений, наскільки успішною може виявитися операція США проти Ірану і чи взагалі вона відбудеться.

Тантелі Тарувухері теж каже, що подальше скорочення комерційних запасів нафти може посилити тиск на використання глобальних стратегічних резервів. І вже помітна готовність частково розморожувати санкційні нафтові активи, зокрема Росії та Венесуели.

Водночас динаміка цін на нафту протягом останніх тижнів свідчить про обережне неприйняття різкого зростання цін – середня ціна на нафту майже стабілізувалася в діапазоні 90 – 110 доларів США протягом тривалого часу.

І найголовніше, що адміністрація США майже перестала посилати ударні хвилі на весь нафтовий ринок, оскільки президент Дональд Трамп, здається, обрав більш примирливий стиль риторики щодо війни,

– додав експерт Центру глобалістики "Стратегія XXI".

На цьому тлі ціни на нафту досі залишаються поблизу найвищих рівнів за останні роки:

За даними U.S. Energy Information Administration, на початку травня ціна Brent утримувалася поблизу 106 доларів за барель.

Станом на 20 травня, котирування марки Brent становили 108 доларів за барель, свідчили дані Trading Economics. А котирування американської марки WTI – трішки більше, аніж 101 долар за барель.

А вже 25 травня показники змінилися, а саме опустилися нижче аніж 100 доларів за барель: марка Brent – 98 доларів за барель WTI – 91,17 долара за барель.

Ще раніше згадувалося, що цінові показники світової нафти впали, зокрема через нові заяви Трампа, як-от те, що війна з Іраном завершиться дуже швидко.

Як пояснює аналітик з досліджень нафти в LSEG Емріл Джамаль, базові ціни знизилися через потенційну угоду, оскільки ринок оцінює геополітичні результати. Однак вартість, ймовірно, все ще демонструватиме певний потенціал зростання.

Кому вигідна війна в Ірані та перекриття Ормузької протоки?

За даними Служби зовнішньої безпеки України, за 4 місяці 2026 року бюджетний дефіцит Росії досяг 78,4 мільярда доларів, а це 2,5% ВВП.

Якщо порівнювати з аналогічним періодом торік, то ця цифра майже вдвічі більша. Загалом Росія на 2026 рік заклала оцінку дефіциту бюджету лише на рівні 50,5 мільярда доларів, а у квітні цього року цей план було перевиконано,

– додають в розвідці.

Зазначається, що головним ударом такого росту дефіциту є недостатні надходження до бюджету, зокрема через те, що надходження від вуглеводних упали на 38,3% – тобто до 30,6 мільярда доларів. Відтак, щоб частково перекрити провал, влада Росії підняла базову ставку ПДВ. Через це ненафтогазові доходи формально зросли на 10,2% – до 125,6 мільярда доларів.

Крім того, Китай та Індія на фоні енергетичної кризи через блокування Ормузу різко збільшили закупівлі російської нафти, аби компенсувати перебої з постачаннями, пише CNBC.

У березні Індія отримувала 2,14 мільйона барелів нафти на добу з Росії, що складало 47% всього її імпорту.

А станом на квітень Китай та Індія загалом зрівнялися у закупівлях, де кожна з них забезпечує собі по 1,6 мільйона барелів російської нафти на добу.

Цікаво, що за підсумками березня нафтогазові доходи російського бюджету могли загалом скласти 617 мільярдів рублів, що на 43% більше, аніж у лютому того ж року, пишуть в DW. Втім пояснюється, що таке зростання було забезпечене, крім податку на видобуток корисних копалин, ще й податком на додатковий дохід.

До того ж у березні нафтогазові доходи Росії розраховували ще з огляду на низькі лютневі ціни, де ціна за нафту Urals була на рівні 44,6 долара за барель.

Якщо ж середня ціна бареля російської нафти у березні склала 77 доларів (дані мінфіну Росії), долар в середньому коштував 80,14 рубля, а обсяги видобутку нафти в березні були на рівні лютого, то бюджет Росії може отримати від податку на видобутку корисних копалин 740 мільярдів рублів , підрахував для видання експерт Берлінського центру Карнегі, колишній керівник департаменту стратегії та інновацій "Газпром нафти" Сергій Вакуленко.

, підрахував для видання експерт Берлінського центру Карнегі, колишній керівник департаменту стратегії та інновацій "Газпром нафти" Сергій Вакуленко. Додатково, у квітні до бюджету надійде податок на додатковий дохід за перші 3 місяці 2026 року, а це за розрахунками Вакуленка, близько 290 мільярда рублів. Тобто загалом це близько 1,03 трильйона рублів.

Натомість розрахунки від Reuters свідчать, що у травні податкові надходження в бюджет Росії складатимуть 650 мільярдів рублів або 8,65 мільярда доларів. У виданні суму підрахували через попередні дані видобутку нафти та ціни на ресурс.

Цікаво, що у звіті Інституту KSE при Київській школі економіки, отриманому Der Spiegel ще у березні, надходження, які може отримати Росія від нафти на фоні ситуації з Ормузом, становить 250 мільярдів доларів додаткових доходів цього року.

Чи зможе Росія покрити весь свій дефіцит бюджету доходами з нафти?

Як пояснює економіст Іван Ус, дефіцит бюджету Росії лише за 4 місяці цього року вже склав майже 6 трильйонів рублів, тому ті додаткові кошти від продажу нафти, які зараз вона отримує, не покриють всього дефіциту.

Звичайно, що підвищення цін на нафту частково допомогло Росії отримати більше грошей, але цього все одно недостатньо. Для того щоб це дало хоча б якийсь результат, російська нафта має коштувати до кінця цього року щонайменше 90 доларів за барель,

– каже він.

Про це також говорить фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі РБК-Україна. Експерт зазначає, що ціна нафти російської марки повинна триматися на сьогоднішньому рівні мінімум до другого кварталу 2027 року.

Другий варіант, який може трапитися в цій ситуації, це те, що ціна на нафту сягне 200 доларів за барель. Тоді вартість російської марки повинна протриматися на такій позначці принаймні 4 – 5 місяців.

Зауважте! Наразі російська нафта марки Urals торгується близько 100 доларів за барель, наближаючись до міжнародних еталонних цін, оскільки закриття Ормузької протоки зменшило світові постачання нафти, пишуть на Trading Economics.

Ус додає, що війна в Ірані вигідна Росії, але будь-яка нормалізація ринку призведе до зниження вартості нафти. Тому Кремль не зможе компенсувати дефіцит.