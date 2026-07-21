Нафта продовжує дорожчати через складну ситуацію на Близькому Сході

Попри дипломатичні зусилля задля тимчасового 10-денного припинення вогню, ситуація на Близькому Сході залишається напруженою. Додаткове занепокоєння викликали погрози єменських хуситів запровадити морську блокаду Саудівської Аравії, що може створити нові ризики для світової торгівлі.

Нафта продовжила дорожчати

Станом на вівторок, 21 липня, ціна "чорного золота" вкотре зросла. Цього разу подорожчання склало понад 2%, передає Reuters.

ф'ючерси на еталонну марку Brent сягнули рівня в 91,11 долара за барель ;

; натомість ф'ючерси на американську WTI з постачанням у вересні – 84,48 долара за барель.

До того ж США продовжують активно атакувати цілі на півдні Ірану, тоді як Тегеран у відповідь завдає ударів по американських військових об'єктах у Бахрейні, Кувейті та Йорданії.

Скорочення експорту через Ормузьку протоку та побоювання щодо можливих перебоїв із постачанням нафти через Червоне море помірно підтримують зростання цін на нафту,

– зазначив аналітик UBS Джованні Стауново.

Однак не варто виключати й позитивний сценарій, за якого дії Вашингтона нібито є останньою спробою посилити переговорні позиції перед досягненням компромісу з противником, що дасть змогу відновити судноплавство в регіоні.

Чи залишилися у світі резерви

Напередодні ЗМІ писали, що стратегічні запаси нафти, які допомогли уникнути масштабної кризи ще кілька місяців тому, тепер майже вичерпано. Нагадаємо, Міжнародне енергетичне агентство в березні погодилося випустити 400 мільйонів барелів.

За новими даними організації від 21 липня, поки країни-члени вивели на ринок близько 290 мільйонів барелів із запланованого обсягу. Ба більше, в їхньому розпорядженні й надалі залишається понад 1 мільярд барелів аварійних резервів сировини.