Нафта продовжила дорожчати

Станом на вівторок, 21 липня, ціна "чорного золота" вкотре зросла. Цього разу подорожчання склало понад 2%, передає Reuters.

ф'ючерси на еталонну марку Brent сягнули рівня в 91,11 долара за барель ;

; натомість ф'ючерси на американську WTI з постачанням у вересні – 84,48 долара за барель.

До того ж США продовжують активно атакувати цілі на півдні Ірану, тоді як Тегеран у відповідь завдає ударів по американських військових об'єктах у Бахрейні, Кувейті та Йорданії.

Скорочення експорту через Ормузьку протоку та побоювання щодо можливих перебоїв із постачанням нафти через Червоне море помірно підтримують зростання цін на нафту,

– зазначив аналітик UBS Джованні Стауново.

Однак не варто виключати й позитивний сценарій, за якого дії Вашингтона нібито є останньою спробою посилити переговорні позиції перед досягненням компромісу з противником, що дасть змогу відновити судноплавство в регіоні.

Чи залишилися у світі резерви

Напередодні ЗМІ писали, що стратегічні запаси нафти, які допомогли уникнути масштабної кризи ще кілька місяців тому, тепер майже вичерпано. Нагадаємо, Міжнародне енергетичне агентство в березні погодилося випустити 400 мільйонів барелів.

За новими даними організації від 21 липня, поки країни-члени вивели на ринок близько 290 мільйонів барелів із запланованого обсягу. Ба більше, в їхньому розпорядженні й надалі залишається понад 1 мільярд барелів аварійних резервів сировини.