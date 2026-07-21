Нефть продолжила дорожать

По состоянию на вторник, 21 июля, цена на "черное золото" в очередной раз выросла. На этот раз подорожание составило более 2%, сообщает Reuters.

Фьючерсы на эталонную марку Brent достигли отметки в 91,11 доллара за баррель ;

отметки в ; а фьючерсы на американскую WTI с поставкой в сентябре – 84,48 доллара за баррель.

К тому же США продолжают активно атаковать на цели на юге Ирана, в то время как Тегеран в ответ наносит удары по американским военным объектам в Бахрейне, Кувейте и Иордании.

Сокращение экспорта через Ормузский пролив и опасения относительно возможных перебоев с поставками нефти через Красное море умеренно поддерживают рост цен на нефть,

– отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

Однако не стоит исключать и позитивный сценарий, при котором действия Вашингтона якобы являются последней попыткой укрепить переговорные позиции перед достижением компромисса с противником, что позволит возобновить судоходство в регионе.

Остались ли в мире резервы

Накануне СМИ писали, что стратегические запасы нефти, которые помогли избежать масштабного кризиса еще несколько месяцев назад, теперь почти исчерпаны. Напомним, Международное энергетическое агентство в марте согласилось выпустить 400 миллионов баррелей.

Согласно новым данным организации от 21 июля, пока страны-члены вывели на рынок около 290 миллионов баррелей из запланированного объема. Более того, в их распоряжении по-прежнему остается более 1 миллиарда баррелей аварийных резервов сырья.