Чому цього разу ринок вразливіший

Однак річ у тому, що запаси сировини, які допомогли уникнути масштабної кризи ще кілька місяців тому, тепер майже вичерпано – більшість резервів уже надійшла на ринок, пише Financial Times.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, країни-члени вже використали майже три чверті із 400 мільйонів барелів нафти, які планували вивести на ринок у межах оголошеної в березні програми. Тож відтепер лік пішов на тижні.

Ми вичерпали всі наші резерви. Усе,

– сказав один із трейдерів для ЗМІ.

Нагадаємо, після закриття Ормузької протоки уряди вдалися до низки надзвичайних заходів, аби не допустити масштабної енергетичної кризи. Зокрема, вивільнили рекордні обсяги стратегічних нафтових резервів, Китай майже вдвічі скоротив імпорт сировини та почав активніше використовувати власні запаси, а у Білому домі навіть допускали можливість втручання у ф'ючерсний ринок, якщо ціни вийдуть з-під контролю.

Тепер же перебої з постачанням можуть мати значно серйозніші наслідки. Якщо військові дії на Близькому Сході триватимуть ще кілька місяців, знайти необхідну кількість "чорного золота" для компенсації дефіциту буде вкрай непросто. Ба більше, Іран може свідомо затягувати конфлікт, щоб посилити тиск на Дональда Трампа напередодні листопадових проміжних виборів у США.

Скільки коштує нафта зараз

Інвестори уважно стежать за новою ескалацією в регіоні, яка супроводжується взаємними ударами та скороченням кількості суден, що наважуються пройти Ормузькою протокою.

Загострення ситуації із запасами енергоресурсів також вплинуло на світові ціни – вартість еталонних сортів досі близька до місячного максимуму. За даними Reuters, станом на 16 липня:

ф'ючерси Brent торгуються на рівні 84,37 долара за барель ;

; тоді як ф'ючерси WTI котируються по 79,42 долара за барель.

До слова, МЕА також попереджало, що останні події на Близькому Сході "затьмарили" перспективи нафтового ринку. Затягування військових дій може поставити під загрозу прогнозований профіцит сировини у 2027 році.