Чому нафта падає у ціні

Вартість нафти падає і навіть після здешевшання напередодні. Причиною зниження стали прогнози щодо попиту та можливе уповільнення видобутку.

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Як повідомляє Bloomberg, ф'ючерси West Texas Intermediate впали до 85 доларів за барель після закриття на 3,5% нижче на попередній сесії.

За даними від ОПЕК, відбувається зниження прогнозів на глобальний попит в четвертому кварталі. Крім того, американські компанії вперше за два роки пробурили менше свердловин, що вказує на можливе уповільнення видобутку.

Китай та його вплив на нафтові ціни

На нафтові ціни сильно вплинуло сповільнення економіки Китаю в жовтні. Причиною стали нові спалахи вірусів, які вдарили по настроях споживачів і порушили ділову активність.

Слабкі дані по Китаю лише зміцнять думку про те, що попит на нафту в країні залишатиметься в занепаді, доки в країні зберігається сувора політика контролю Covid,

— сказала засновник Vanda Insights у Сінгапурі Вандана Харі.

Загалом, ціна на WTI з грудня впала на 0,6% до 85,39 долара за барель в Сінгапурі. На Brent в січні знизилась на 0,3% до 92,89 долара за барель.

З початку червня 2022 року сира нафта втратила приблизно третину своєї вартості. Країни-експортери нафти та її союзники почали скорочувати видобуток, а санкції ЄС проти Росії стримають потік з грудня, погіршуючи перспективи пропозиції.

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Ціни на нафту у світі

За даними Bloomberg, у понеділок, 14 листопада, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 96,04 долара за барель;

Барель американської нафти WTI торгується за ціною 88,83 долара за барель.

Експерти з Bank of America вважають, що ціна на нафту WTI в середньому може торгуватися за ціною у 100 доларів, а у 2023 році ціна впаде до 95 доларів за барель. За таким сценарієм, прогнозують, що нафта може обвалитися й аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році.