Почему нефть падает в цене

Стоимость нефти падает и даже после удешевления накануне. Причиной снижения стали прогнозы спроса и возможное замедление добычи.

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Как сообщает Bloomberg, фьючерсы West Texas Intermediate упали до 85 долларов за баррель после закрытия на 3,5% ниже на предыдущей сессии.

По данным от ОПЕК, происходит понижение прогнозов на глобальный спрос в четвертом квартале. Кроме того, американские компании впервые за два года пробурили меньше скважин, что указывает на вероятное замедление добычи.

Китай и его влияние на цены на нефть

На цены на нефть сильно повлияло замедление экономики Китая в октябре. Причиной стали новые вспышки вирусов, ударившие по настроениям потребителей и нарушившие деловую активность.

Слабые данные по Китаю лишь укрепят мнение о том, что спрос на нефть в стране будет оставаться в упадке, пока в стране сохраняется строгая политика контроля.

– сказала основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.

В целом цена на WTI с декабря упала на 0,6% до 85,39 доллара за баррель в Сингапуре. На Brent в январе снизилась на 0,3% до 92,89 доллара за баррель.

С начала июня 2022 года сырая нефть потеряла примерно треть своей стоимости. Страны-экспортеры нефти и ее союзники начали сокращать добычу, а санкции ЕС против России сдержат поток с декабря, ухудшая перспективы предложения.

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Цены на нефть в мире

По данным Bloomberg, в понедельник, 14 ноября, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 96,04 доллара за баррель;

Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 88,83 доллара за баррель.

Эксперты из Bank of America считают, что цена на нефть WTI в среднем может торговаться по цене в 100 долларов, а в 2023 году цена упадет до 95 долларов за баррель. По такому сценарию прогнозируют, что нефть может обвалиться и вплоть до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году.