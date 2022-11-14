Ціни на нафту у світі
У понеділок, 14 листопада, ціна нафту Brent становить на рівні 96,05 доларів за барель, згідно з даними Finance!Yahoo. Нафта у ціні зросла на 0,06%.
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Ціни на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) становлять 88,90 доларів за барель, впавши на 0,07%. Контракти на WTI у п'ятницю коштували 88,86 долара за барель.
За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:
- Марка нафти Brent торгується на рівні 96,04 долара за барель;
- Барель американської нафти WTI торгується за ціною 88,83 долара за барель.
Чому нафта зросла у ціні
За даними від Reuters, ціни на нафту продовжили зростати після того, як Китай послабив деякі зі своїх суворих обмежень через COVID-19. Це посилило надії на відновлення економічної активності та попиту у Китаї, найбільшому у світі імпортері сирої нафти.
Ринок був надто оптимістичний. Взимку вірус поширюватиметься швидше, а швидке зростання випадків захворювання не дозволяє китайському уряду скоригувати політику нульового рівня COVID,
– сказав Леон Лі, шанхайський аналітик CMC Markets.
Послаблення обмежень включило:
- скорочення часу карантину для близьких контактів мандрівників, що захворіли і прибувають, на два дні;
- скасування штрафу для авіакомпаній за ввезення інфікованих пасажирів.
Останнє ослаблення карантинних вимог, безумовно, є кроком у правильному напрямку, але ринку, ймовірно, буде потрібно подальше пом'якшення, щоб зберегти цей нещодавній ентузіазм,
– йдеться у замітці ING.
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Що кажуть експерти
- За прогнозами від експертів Goldman Sachs, вартість нафти марки Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Вони підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит, навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.
- Експерти з Bank of America вважають, що ціна на нафту WTI в середньому може торгуватися за ціною у 100 доларів, а у 2023 році ціна впаде до 95 доларів за барель.
- Якщо ж сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.