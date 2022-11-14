Член ради керуючих ФРС підкреслив, що облікова ставка буде піднята до необхідного рівня для стримування інфляції. Цей процес, за його словами, може бути довготривалим.

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Реакція фінансових ринків

Інвестори схвально сприйняли друкований показник інфляції, опублікований у четвер, піднявши акції до найкращого тижня з червня. Індекс S&P 500 SPX +0,92% закрився на 5,9% вище за тиждень.

Дані показали, що річний рівень споживчої інфляції знизився до 7,7% з 8,2%, що є найнижчим рівнем з січня. У червні інфляція досягла максимуму за майже 41 рік і становила 9,1%.

Уоллер підкреслив, що певні докази того, що інфляція знижується – це добре, але зазначив, що були й інші періоди за останній рік, коли здавалося, що інфляція знижувалася.

Ми побачимо продовження такої динаміки та інфляцію, яка повільно почне падати, перш ніж дійсно почнемо думати про те, щоб зняти нашу ногу з гальм,

— сказав Уоллер

Він додав, що ФРС має пройти довгий шлях, щоб знизити інфляцію. Ставки продовжуватимуть зростати та залишатимуться високими деякий час, поки інфляція не наблизиться до бажаної цілі.

Яким буде підвищення відсоткової ставки

ФРС наразі зосереджена на тому, наскільки високими повинні бути ставки, щоб знизити інфляцію. За словами Уоллера, на двох наступних засіданнях процентна ставка може бути піднята по 50 базисних пунктів.

На своєму останньому засіданні на початку цього місяця ФРС повідомила, що може уповільнити темпи підвищення ставок на наступних засіданнях. У той же час голова ФРС Джером Пауелл сказав, що, ймовірно, процентна ставка досягне рівня буде вище 4,5%-4,75%.

Нагадаємо, з березня центральний банк підвищив ставки майже на 400 базисних пунктів, включаючи чотири поспіль підвищення на 75 базисних пунктів, які були майже нечуваними до цього року.

Нагадаємо, на останній нараді процентну ставку було підвищено до діапазону 3,75% – 4%. ФРС проведе наступне засідання 13-14 грудня, а потім знову 31 січня – 1 лютого.