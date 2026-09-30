Скільки коштує "чорне золото"

У середу, 30 вересня, ціни на нафту продовжили зростати, пише Reuters. Водночас розрив між двома світовими еталонами розширився до максимуму за чотири місяці, поки трейдери стежать за можливими обмеженнями на експорт дизелю зі США.

Зокрема, листопадовий ф'ючерс на Brent подорожчав на 57 центів, тобто 0,6%, – до 103,16 долара за барель (тоді як активніший грудневий контракт зріс до 97,10 долара);

натомість ф'ючерси на американську WTI подорожчали на 82 центи, тобто 0,9%, – до 90,20 долара за барель.

Щоправда, переговори між США та Іраном просуваються складно. Катар висловив сподівання, що "човникова дипломатія" все ж допоможе досягти прориву, однак нових ознак зближення позицій поки небагато. Наприклад, Дональд Трамп напередодні спростував повідомлення ЗМІ про нібито готовність Вашингтона послабити санкції та розморозити частину іранських коштів в обмін на конкретні кроки Тегерана щодо ядерної програми.

А от ситуація з постачаннями сировини, навпаки, поступово покращується. Саудівська Аравія відновила завантаження танкерів у порту Янбу після перезапуску нафтопроводу East – West. За оцінкою Goldman Sachs, за останній тиждень експорт "чорного золота" з країн Перської затоки відновився до 23,3 мільйона барелів на добу, тобто приблизно середнього рівня 2025 року.

Відновлення потоків нафти має послабити ціновий тиск, пов'язаний із перебоями в постачанні. Водночас тривалий дефіцит нафтопродуктів і високі витрати на перевезення, ймовірно, й надалі утримуватимуть енергетичний ринок у напруженому стані,

– зазначили аналітики японського банку MUFG.

Нагадаємо, на тлі геополітичної нестабільності та зростання світового попиту великі нафтові компанії активніше шукають нові джерела сировини. Одним із головних напрямів стала Південна Америка, де ExxonMobil, Chevron та TotalEnergies уже розширили розвідку перспективних родовищ, зокрема біля берегів Бразилії.